Il tour S3 si conclude a Reggio Calabria

La kermesse per i più piccoli organizzata dalla Fipav giovedì 16 ottobre avrà il suo festoso epilogo al Pala Calafiore con la partecipazione di centinaia di studenti delle scuole primarie e secondarie
Il tour S3 si conclude a Reggio Calabria
2 min

REGGIO CALABRIA-Ultimo appuntamento del 2025 per il Volley S3 che giovedì toccherà Reggio Calabria. A causa delle avverse condizioni meteo previste, l’evento si svolgerà al chiuso, al Pala Calafiore, per garantire la piena sicurezza e il divertimento dei giovani partecipanti, preservandoli dalle intemperie: sarà così uno dei palazzetti più iconici e capienti dell’Italia meridionale a fare da cornice alla chiusura del Tour della Schiacciata 2025.

Dopo Mantova, Campobasso, Parma e Caserta la grande festa del volley giovanile promossa dalla Federazione Italiana Pallavolo si sposta in Calabria con l’obiettivo di avvicinare sempre di più i ragazzi alla pallavolo. L’evento coinvolgerà centinaia di studenti e giovani atleti in una giornata interamente dedicata allo sport, alla socialità e ai valori educativi che sono alla base del progetto Volley S3.

La mattina sarà dedicata agli studenti delle scuole primarie e secondarie, mentre nel pomeriggio scenderanno in campo i giovani delle società sportive del territorio. Non mancherà il Sitting Volley S3, l’attività che consente a tutti, senza distinzioni, di condividere la stessa esperienza di gioco, confermando la vocazione inclusiva e formativa del progetto.

L’entusiasmo contagioso del Volley S3 arriverà a Reggio Calabria con Andrea Lucchetta, master smart coach e tra gli ideatori del Volley S3, e con Valerio Vermiglio, campione europeo con la Nazionale e testimonial dell’iniziativa, che animeranno la giornata con giochi, percorsi e attività motorie pensate per favorire inclusione e partecipazione con il supporto degli smart coach di Fipav Reggio Calabria.


Il circuito 2025 del Tour della Schiacciata si avvale del supporto di partner di rilievo: ESA con il Progetto IRIDE, MASAF - ISMEA, EBRI, Università degli Studi di Roma Tor Vergata, Campagna Amica (Coldiretti), Susan G. Komen Italia, Decathlon e Rai Kids.

