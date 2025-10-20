Miriam Sylla chiude il cerchio: "Mia madre, la pallavolo, la medaglia d'oro, ora tutto è perfetto"

Il tempo aiuta a lenirele ferite del passato e anche a gustarsi pienamente il presente, soprattutto se sei Miriam Sylla e, voltandoti indietro, capisci che ce l'hai fatta, perché hai centrato tutti gli obiettivi che volevi raggiungere. In una lunga intervista per il podcast di Gianluca Gazzoli, 'The BSMT', la campionessa azzurra di pallavolo si gode i successi ottenuti con la Nazionale e racconta la sua intensa storia, di atleta e donna.

"Con il Mondiale ho chiuso un cerchio"

Sylla riavvolge il nastro dalla fine: "Il Mondiale è stato un percorso dentro il percoso, anche a livello personale. Ho inseguito questa medaglia per 8 anni, ora sono felice. Tutto è iniziato nel 2017, un anno pesante, tra l'accusa di doping e la malattia di mia madre. È stata lei a convincermi ad andare ai mondiali del 2018 e per lei avrei voluto conquistare l'oro, ma proprio nel quinto set della finale con la Serbia ho commesso un errore sull'ultimo punto, che ci è costato il titolo. Non avevo mantenuto la promessa e mi ero persa momenti da trascorrere con lei, che non avrei più potuto recuperare. Ne sono uscita devastata e mi sono dovuta ricostruire da capo. Per questo il muro devisivo con la Turchia è servito a completare il puzzle. È stato come chiudere un cerchio. Ora sono felice".