Miriam Sylla chiude il cerchio: "Mia madre, la pallavolo, la medaglia d'oro, ora tutto è perfetto"
Il tempo aiuta a lenirele ferite del passato e anche a gustarsi pienamente il presente, soprattutto se sei Miriam Sylla e, voltandoti indietro, capisci che ce l'hai fatta, perché hai centrato tutti gli obiettivi che volevi raggiungere. In una lunga intervista per il podcast di Gianluca Gazzoli, 'The BSMT', la campionessa azzurra di pallavolo si gode i successi ottenuti con la Nazionale e racconta la sua intensa storia, di atleta e donna.
"Con il Mondiale ho chiuso un cerchio"
Sylla riavvolge il nastro dalla fine: "Il Mondiale è stato un percorso dentro il percoso, anche a livello personale. Ho inseguito questa medaglia per 8 anni, ora sono felice. Tutto è iniziato nel 2017, un anno pesante, tra l'accusa di doping e la malattia di mia madre. È stata lei a convincermi ad andare ai mondiali del 2018 e per lei avrei voluto conquistare l'oro, ma proprio nel quinto set della finale con la Serbia ho commesso un errore sull'ultimo punto, che ci è costato il titolo. Non avevo mantenuto la promessa e mi ero persa momenti da trascorrere con lei, che non avrei più potuto recuperare. Ne sono uscita devastata e mi sono dovuta ricostruire da capo. Per questo il muro devisivo con la Turchia è servito a completare il puzzle. È stato come chiudere un cerchio. Ora sono felice".
"Velasco figura mitologica"
Uno degli artefici della rinascita di Sylla è stato senza dubbio Julio Velasco, 'guru' della nazionale femminile più forte di sempre: "Di lui mi fido, è una figura mitologica, che riesce a fornirti un punto di vista differente. Un giorno non ero soddisfatta della mia prestazione e lui mi ha consolata semplicemente sottolineando che alla fine la squadra aveva vinto e che io avevo comunque dato il mio contributo. In questi due anni ci ha insegnato tanto, grazie a lui abbiamo imparato a vivere e soffrire insieme, mi piace immaginarlo come un giocatore con in mano delle carte, che già sa come metterle giù e incastrarle nella maniera corretta per ottenere il risultato".
"Per la prima volta mi sono detta brava"
Continuando a riavvolgere il nastro,Sylla ripercorre il suo percorso da pallavolista, passando per il rapporto con la famiglia e quello con il razzismo: "Ho iniziato a giocare davvero per puro caso, facevo danza classica, ma accompagnai mia cugina all'allenamento e ora eccomi qui ad emozionarmi nel vedere le ragazzine che indossano la mia maglia. Sono orgogliosa di essere diventata un modello per i giovani, perché da piccola ero quello che cercavo. L'importante è spiegare loro che non c'è bisogno di imitare, ma di prendere spunto per realizzarsi per quello che sono. Io devo tutto alla mia famiglia, i miei genitori non mi hanno fatto mancare niente, mio padre ha lasciato tutto per darmi il meglio. Vederlo emozionarsi vale troppo. Mia madre adesso è un angelo, che mi dà qualcosa in più quando ne ho bisogno. Il razzismo? Gli ignoranti ci saranno sempre, io non sbraito, penso che la risposta migliore sia propormi come esempio per i più giovani".
