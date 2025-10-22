Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
mercoledì 22 ottobre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
“Oltre la rete, verso le stelle”: esce il fumetto FIPAV-ESA con Lucky Lucchetta

“Oltre la rete, verso le stelle”: esce il fumetto FIPAV-ESA con Lucky Lucchetta

In edicola con il numero di ottobre di Zio Paperone, ha come obiettivo la diffusione fra i giovani i valori condivisi tra pallavolo e ricerca spaziale: il gioco di squadra, la curiosità, la capacità di andare oltre i propri limiti e guardare sempre più in alto.
2 min
TagsLucchettaZio PaperoneFipav

ROMA-Cosa hanno in comune la pallavolo e lo spazio? Molto più di quanto si possa immaginare. Nasce proprio da questa domanda “Oltre la rete, verso le stelle”, il fumetto realizzato dalla Federazione Italiana Pallavolo in collaborazione con ESA (European Space Agency) e IRIDE, il programma satellitare europeo, che trovate in edicola con il numero di ottobre di Zio Paperone.

Il protagonista dell’avventura è Andrea Lucchetta, campione del Mondo con la Nazionale e uno degli ideatori del Volley S3, che accompagna i piccoli lettori in un viaggio dove sport e scienza si incontrano, unendo il gioco, l’immaginazione e la scoperta. L’obiettivo è quello di raccontare, con il linguaggio semplice e immediato del fumetto, i valori condivisi tra pallavolo e ricerca spaziale: il gioco di squadra, la curiosità, la capacità di andare oltre i propri limiti e guardare sempre più in alto.

Questa iniziativa si inserisce nel percorso congiunto tra FIPAV, ESA e IRIDE, che attraverso il Volley S3 portano la pallavolo e i suoi valori sui campi di tutta Italia. Un progetto educativo e inclusivo che coinvolge ogni anno migliaia di bambini e bambine.

“Oltre la rete, verso le stelle” è il fumetto che invita a sognare, a scoprire, a giocare. È un modo nuovo per dire che la pallavolo, come lo spazio, è un’avventura che non smette mai di sorprendere.

 

Acquista ora il tuo biglietto! Segui dal vivo la partita.© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Volley

Da non perdere

Lucchetta impazzisce in diretta tv durante Italia-Polonia: "Spaccagli le manine"Lucchetta duro contro Egonu