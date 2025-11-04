Corriere dello Sport.it
martedì 4 novembre 2025
Il Volley S3 approda a San Pietro con Komen

Giovedì 6 e venerdì 7 novembre, Piazza Pio XII a Roma offrirà a bambini, famiglie e visitatori la possibilità di vivere due giornate di festa e condivisione. A guidare i giochi ci sarà Andrea Lucchetta
2 min
TagsS3san pietroKomen

ROMA-Il Volley S3 torna protagonista a Roma per un appuntamento unico e simbolico, nel cuore della Città del Vaticano. Giovedì 6 e venerdì 7 novembre, Piazza Pio XII, di fronte a San Pietro, ospiterà due giornate dedicate allo sport e alla prevenzione nell’ambito della Carovana della Prevenzione, il programma nazionale itinerante di Komen Italia dedicato alla promozione della salute femminile.

L’iniziativa segna ancora una volta il profondo legame tra la Federazione Italiana Pallavolo, il Volley S3 e Komen Italia, uniti dall’obiettivo di diffondere messaggi di salute, solidarietà e partecipazione attraverso il linguaggio universale dello sport.

Giovedì 6 novembre il villaggio del Volley S3 sarà attivo dalle 14:00 alle 17:30, mentre venerdì 7 novembre l’attività si svolgerà dalle 9:00 alle 17:30, offrendo a bambini, famiglie e visitatori la possibilità di vivere due giornate di festa e condivisione. A guidare i giochi ci sarà Andrea Lucchetta, master smart coach e tra gli ideatori del progetto, insieme agli smart coach del Comitato Territoriale FIPAV Roma, che coinvolgeranno i partecipanti con attività ludico-motorie e percorsi aperti a tutti.

La Carovana della Prevenzione è un progetto che negli anni ha toccato tutta l’Italia, portando la cultura della salute anche nei territori più difficili da raggiungere: oltre 1.800 giornate organizzate in 17 regioni, con 275.000 donne che hanno potuto usufruire di visite mediche e attività gratuite di sensibilizzazione.

