Mauro Berruto torna in panchina: per qualche giorno sarà il ct della Nazionale palestinese di volley

ROMA - Dopo dieci anni di assenza dai campi, Mauro Berruto torna ad allenare. L’ex commissario tecnico della Nazionale italiana maschile di pallavolo — con cui conquistò il bronzo olimpico a Londra 2012 — sarà infatti, a fine novembre, alla guida della Nazionale palestinese maschile di volley. L’iniziativa nasce da un invito del Comitato Olimpico Palestinese e della Federazione Palestinese di Pallavolo e rientra in una più ampia missione di diplomazia sportiva, volta a promuovere lo sport come strumento di dialogo, libertà e speranza.

La missione di Berruto tra volley e solidarietà

Durante la sua permanenza, Berruto non solo dirigerà la Nazionale palestinese, ma terrà anche corsi di formazione per gli allenatori locali e parteciperà a progetti di sviluppo e accesso alla pratica sportiva per i giovani e le giovani palestinesi. A condividere questa esperienza sarà anche una delegazione del Partito Democratico, di cui Berruto è oggi responsabile nazionale per lo sport, composta da Ouidad Bakkali, Laura Boldrini, Sara Ferrari, Valentina Ghio e Andrea Orlando. “È un’emozione immensa e un grande onore — ha dichiarato Berruto —. Allenare la nazionale palestinese, oggi, è un atto di fiducia nello sport come respiro di libertà e linguaggio di pace. Proverò a restituire il dono che lo sport, in tanti anni di carriera, mi ha regalato: la tenacia e la responsabilità verso il futuro”.