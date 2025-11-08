Corriere dello Sport.it
sabato 8 novembre 2025
Che festa con il Volley S3 davanti a San Pietro

Due giornate speciali nel cuore di Roma, in uno scenario unico e suggestivo come Piazza Pio XII a due passi dal Vaticano, grazie alla Fipav e a Komen Italia
2 min
TagsS3KomenLucchetta

CITTA' DEL VATICANO-Il Volley S3 ha vissuto due giornate speciali nel cuore di Roma, in uno scenario unico e suggestivo come Piazza Pio XII, di fronte a San Pietro.

Sono stati momenti intensi e significativi, resi ancora più emozionanti dal contesto, dove la schiacciata del Volley S3 ha simbolicamente unito sport, salute e speranza in un grande abbraccio collettivo insieme alla Carovana della Prevenzione, l’iniziativa promossa da Komen Italia per diffondere la cultura della prevenzione.

Nel villaggio allestito ai piedi della Basilica Vaticana, bambini, famiglie e visitatori hanno potuto giocare, divertirsi e conoscere da vicino i valori del Volley S3, condividendo un messaggio di benessere, solidarietà e partecipazione. Andrea Lucchetta, master smart coach e uno degli ideatori del Volley S3, ha coinvolto i più piccoli in giochi e percorsi motori all’insegna del divertimento, con la partecipazione degli smart coach del Comitato Territoriale FIPAV Roma.

L’evento ha confermato ancora una volta il profondo legame tra la Federazione Italiana Pallavolo e Komen Italia: insieme, attraverso il linguaggio universale dello sport, continuano a veicolare messaggi positivi, promuovendo la cultura della prevenzione e dell’inclusione sociale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Unisciti alla community