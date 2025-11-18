Il volley laziale dice No alla Violenza sulle donne

ROMA- La Fipav Lazio torna in campo per dire NO alla violenza sulle donne . Proprio per questo, come accade da anni, in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza di genere e in corrispondenza della settima giornata dei Campionati di Serie C e D, i campi della pallavolo laziale si tingeranno di rosso per ribadire un messaggio di cui tutto il movimento è portatore.

Sabato 22 e domenica 23 novembre, tutte le squadre della Regione Lazio, i giocatori e le giocatrici, gli addetti ai lavori e il pubblico mostreranno il colore rosso.

Ilaria, Cinzia, Martina, Sara, Eleonora sono solo alcuni dei nomi delle donne a cui è stata tolta la vita quest’anno. Secondo i dati dell’osservatorio di Non una di meno (aggiornati all’8 novembre) sono 78 i femminicidi registrati e circa 70 i tentati femminicidi noti alle cronache. Non solo, il primo trimestre del 2025 ha fatto registrare un incremento di chiamate al numero d’emergenza 1522 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Inoltre, dai rilievi è emerso che il 75% di queste chiamate non si traduce in denuncia per paura di ritorsioni.

A questo si aggiungono le nuove forme di violenza virtuale che spaziano dal revenge porn alle derive legate ad un uso a dir poco inappropriato dell’intelligenza artificiale.

Queste tendenze non fanno che confermare l’esigenza di un cambiamento culturale che FIPAV Lazio cerca di promuovere nelle palestre e nelle scuole da circa dieci anni.

Bandiere, lacci, fazzoletti: le società potranno impegnarsi come meglio credono per inviare il proprio messaggio. Tutte le foto e i video pubblicati sui social (Facebook, Instagram) con l'hashtag #NOallaViolenzasulleDonne verranno ricondivisi dal Comitato Regionale.