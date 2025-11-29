Corriere dello Sport.it
Al Tor Sapienza – Volley Friends il premio ANSMeS Simonetta Avalle

Al Tor Sapienza – Volley Friends il premio ANSMeS Simonetta Avalle

L’Associazione Nazionale Stelle, Palme e Collari al Merito Sportivo, nel corso del convegno “Sport: stili di vita e salute" ha consegnato alla prima società nella quale la compianta allenatrice romana ha allenato, l'ambito riconoscimento istituito quest'anno alla sua memoria
2 min
ROMA- L’Associazione Nazionale Stelle, Palme e Collari al Merito Sportivo (ANSMeS) ha vissuto oggi il suo tradizionale appuntamento annuale con il convegno nazionale, dedicato quest’anno al tema “Sport: stili di vita e salute". L’evento si è svolto nel salone d’onore del Coni dove l’Associazione presieduta da Francesco Conforti, ha colto l’occasione per la consegna dei premi che ogni anno valorizzano figure e realtà impegnate nella diffusione dello sport come strumento educativo e sociale.

Istituito quest’ anno il premio speciale “Simonetta Avalle” che è stato conferito alla Pallavolo Tor Sapienza – Volley Friends di Roma, la prima società in cui Simonetta ha allenato e lasciato un segno profondo, umano e professionale. Un riconoscimento che non è solo memoria, ma testimonianza viva del suo impegno, della sua passione e del suo impegno nella pallavolo giovanile e nella crescita sportiva a forte valenza sociale.

Il Premio Dirigenti “Luigi Ramponi” è stato assegnato ad Alessandro Palazzotti, fondatore di Special Olympics Italia E.T.S., per il suo straordinario contributo alla diffusione dello sport inclusivo.

