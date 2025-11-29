Al Tor Sapienza – Volley Friends il premio ANSMeS Simonetta Avalle

ROMA- L’Associazione Nazionale Stelle, Palme e Collari al Merito Sportivo (ANSMeS) ha vissuto oggi il suo tradizionale appuntamento annuale con il convegno nazionale, dedicato quest’anno al tema “Sport: stili di vita e salute". L’evento si è svolto nel salone d’onore del Coni dove l’Associazione presieduta da Francesco Conforti, ha colto l’occasione per la consegna dei premi che ogni anno valorizzano figure e realtà impegnate nella diffusione dello sport come strumento educativo e sociale.