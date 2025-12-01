FIPAV e Invimit SGR insieme per realizzare e gestire impianti sportivi

ROMA- La Federazione Italiana Pallavolo e Invimit SGR (la società interamente detenuta dal MEF che si occupa di valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico) hanno avviato una partnership per sviluppare e gestire impianti sportivi nell'ambito di progetti di rigenerazione urbana, con particolare attenzione alla valorizzazione e al rilancio di aree urbane sottoutilizzate in tutto il territorio nazionale.



L'Accordo siglato oggi definisce un quadro programmatico in cui Invimit curerà lo sviluppo e la struttura economico-finanziaria dei progetti, la FIPAV assicurerà la gestione sportiva e il contributo tecnico. Nel dettaglio, è previsto che la SGR sarà incaricata, tra l'altro, di sviluppare ciascun progetto mediante l'utilizzo di Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR), curare i rapporti istituzionali e le attività di interlocuzione con i Comuni e gli altri enti pubblici eventualmente coinvolti, nonché supportare la definizione dei modelli economico-finanziari e delle operazioni immobiliari sottostanti.



La Federazione si impegna, tra l'altro, a garantire la gestione operativa e sportiva degli impianti realizzati attraverso le proprie strutture territoriali e associazioni affiliate, contribuire alla progettazione delle strutture sportive e promuovere l'utilizzo degli impianti per le attività della Federazione scolastica e sociale, nonché da parte dei propri membri, affiliati e terzi soggetti ad essa connessi.



L'iniziativa potrà essere realizzata attraverso fondi esistenti, già gestiti dalla SGR, ovvero attraverso fondi di nuova costituzione a seconda delle caratteristiche dei singoli progetti, della natura e ubicazione degli immobili individuati e delle specifiche esigenze operative, finanziarie e temporali connesse alla loro attuazione. È previsto un impegno finanziario iniziale complessivo di 20 milioni (10 per parte), da attivare nei singoli accordi attuativi. La governance è affidata ad un comitato paritetico con funzioni di indirizzo e monitoraggio, il cui Presidente sarà indicato dal Ministero per lo Sport e i Giovani.