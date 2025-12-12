Rivoluzione Nazionali a Natale: ecco come cambiano i calendari della pallavolo 

Calendari e naturalizzazioni: una rivoluzione da costruire e una decisa . Finalmente qualcosa si muove nelle dorate e quiete stanze di Losanna dove ha sede la Federazione Internazionale di Pallavolo. Niente a che vedere con il frenetico attivismo dell’indimenticato Ruben Acosta, ma quello è stato un periodo irripetibile. Sta di fatto che il brasiliano Fabio Acevedo (n.1 Fivb da novembre 2024) e tutti i membri del board stanno lavorando al pianodenominato “Visione strategica 2032” nella speranza di migliorare un prodotto, non solo dal punto di vista televisivo - già ad alto livello - ma anche organizzativo, come in effetti meriterebbe dopo aver assistito dal vivo all’allucinante Mondiale femminile in Thailandia .

Nazionali d'inverno

La novità più importante è quella ancora da costruire, per quanto l’idea sia solida e la convinzione di Acevedo in testa, decisamente forte, al punto che di dubbi sull’effettiva realizzazione, non ce ne sono. Dopo le Olimpiadi di Los Angeles 2028, infatti, la FIVB sposterà l’attività delle Nazionali (VNL esclusa al momento) nel periodo invernale, a cavallo tra i mesi di dicembre e gennaio. Una rivoluzione epocale, appunto. Una scelta figlia della volontà di dare ancora più spazio e visibilità mediatica (social) e televisiva - in ottica sponsor, s’intende - a Europei o comunque campionati continentali delle varie confederazioni, oltre che i Mondiali nel periodo solitamente meno intasato di eventi sportivi di livello internazionale, a cominciare da F.1 e moto e, a dicembre, anche tennis. Una svolta, come accennavamo, ancora tutta da costruire perché deve ancora essere avviata l’interlocuzione collettiva con le varie Federazioni - c’è stato solo qualche “abboccamento” - e la definizione della calendarizzazione non è così semplice. Ma la strada è stata già intrapresa e non sono previste retromarce, anche perché le difficoltà reali riguarderebbero solo 3-4 nazioni, tra cui l’Italia, ovviamente, su un panorama decisamente più ampio (in tutto quelle affiliate alla Fivb sono 222...). Difficoltà che, tuttavia, potrebbero anche avere un risvolto positivo per i campionati. Perché se è vero che ci vorranno delle acrobazie per “spezzare” ritmi, date e quant’altro della Superlega come della Lega polacca, turca e anche giapponese - compresa la necessità di trovare qualcosa da fare ai giocatori non convocati nelle varie nazionali tra dicembre e gennaio - sarebbe razionale oltre che logico che la Fivb restituisse qualcosa a quei Paesi che comunque tengono in piedi tecnicamente ed economicamente la baracca della pallavolo. Ci spieghiamo meglio: una volta che la Fivb si prenderà quei mesi di attività a cavallo tra le feste di Natale e fine anno, in teoria potrebbe restituire indietro non solo quel mese ma anche un altro consistente numero di settimane in modo da rendere meno dolente un campionato “spezzatino”, difficile da gestire a tutti i livelli. Insomma, non sarebbe un sogno pensare a campionati che cominciano a metà settembre e si chiudono a metà giugno.