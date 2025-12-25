Pallavolo, garanzia Ben Tara a Perugia: bis al Mondiale per Club e bottino di 111 punti

Wassim Ben Tara è come quel caffè della celebre pubblicità: più lo mandi giù (o quantomeno ci provi) e più si tira su. Uscendo dallo ... schermo, l’opposto tunisino di passaporto polacco che fa le fortune di Perugia , risponde sul campo alle voci che vorrebbero Ferre Reggers sempre più vicino al club umbro. Il suo secondo Mondiale per Club v into con la maglia Sir che porta a 7 i suoi trofei conquistati in Umbria (oltre a 1 scudetto, 1 Coppa Italia, 2 Supercoppe e 1 Champions) porta infatti l’indelebile firma di questo ragazzo nato 29 anni fa da padre tunisino e madre polacca che con la pallavolo ha sempre avuto un legame fortissimo visto che è il fratello minore di Sami e Skander Ben Tara, altri due pallavolisti come pure la cugina, lei polacca, Katarzyna Bagrowska. A Belem, nelle cinque sfide giocate per arrivare al trionfo iridato di domenica, tra qualificazioni, semifinale e finale ha messo a terra 73 palloni con una media di 14,6 punti a partita. Una continuità di rendimento che non a caso si sposa alla perfezione con il riconoscimento come MVP di Superlega nel mese di novembre, ottenuto da parte della Lega pallavolo maschile. Nelle sette gare disputate nel mese in questione , Wassim ha saputo totalizzare 111 punti, vincendo il premio come MVP in ben 4 occasioni (contro Piacenza, Cuneo, Monza e Cisterna). Perfettamente in linea con il suo bottino in tutta questa prima parte di Regular Season, in cui ha messo a segno un totale di 177 punti, comprensivi di 11 ace e altrettanti muri.

Ben Tara e il lagem con Perugia

E per lui che parla italiano, arabo e francese per via delle precedenti esperienze con Lione, Chamount e Ajaccio è stato semplice esprimere la sua sodddisfazione: «È un premio che mi inorgoglisce e che dà ancora più valore al successo che abbiamo appena ottenuto in Brasile. Siamo tornati a Perugia dopo aver vinto il nostro terzo Mondiale per Club e siamo molto soddisfatti anche perché quest’anno il livello della manifestazione si è molto alzato rispetto alle precedenti edizioni». Particolare che per Wassim ha un valore ancora più alto guardando avanti, agli impegni che verranno: «Sono state partite veramente toste e questo tipo di sfide ci aiuteranno molto anche per crescere, soprattutto in vista della prosecuzione della Superlega, insomma per la corsa scudetto. E senza dimenticare i prossimi appuntamenti di Coppa Italia e Supercoppa. La stagione ci riserverà tante altre partite così, toste e combattute fino alla fine. Meglio essersi allenati già da adesso...». Ben Tara non guarda al suo futuro. Per quello c’è tempo, però ci tiene a sottolineare il legame con Perugia: «Questa è una città speciale per me, la mia famiglia e mia moglie. Il nostro piccolo Zayan è nato qui e questa città resterà nel mio cuore per tutta la vita!».

Il prossimo impegno

Intanto venerdì, per non farsi mancare nulla, si torna in campo per la seconda di ritorno di Superlega su un campo come quello di Cisterna che è meglio non sottovalutare. Soprattutto dopo che Trento ha centrato l’operazione sorpasso in testa alla classifica, anche se solo per quoziente set. Insomma, c’’è ancora del lavoro da fare, peraltro nemmeno poco. E la garanzia Ben Tara è una di quelle che non ha scadenza. Anche quando si prova a mandarlo giù.