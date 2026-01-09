Galassi operato per un tumore al testicolo: "Torno presto"

"Ciao a tutti, c'è una cosa che dovete sapere e voglio che la sappiate direttamente da me". Il messaggio social di Gianluca Galassi, centrale di Piacenza e dell'Italvolley, sconvolge il mondo della pallavolo: "Prima di tutto voglio ringraziare tutti i miei compagni di squadra, lo staff e la Società per la grande riservatezza che hanno avuto in questo mese. Mi è stato diagnosticato un tumore al testicolo e sono stato sottoposto a un intervento chirurgico. Ora dovrò affrontare analisi e controlli per capire quali saranno i tempi di recupero. Ovviamente spero siano i più brevi possibili, per poter tornare presto a fare ciò che amo: giocare a pallavolo", spiega Galassi in un video pubblicato sul suo profilo Instagram insieme alla didascalia "Torno presto, promesso".