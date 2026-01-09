Galassi operato per un tumore al testicolo: "Torno presto"
"Ciao a tutti, c'è una cosa che dovete sapere e voglio che la sappiate direttamente da me". Il messaggio social di Gianluca Galassi, centrale di Piacenza e dell'Italvolley, sconvolge il mondo della pallavolo: "Prima di tutto voglio ringraziare tutti i miei compagni di squadra, lo staff e la Società per la grande riservatezza che hanno avuto in questo mese. Mi è stato diagnosticato un tumore al testicolo e sono stato sottoposto a un intervento chirurgico. Ora dovrò affrontare analisi e controlli per capire quali saranno i tempi di recupero. Ovviamente spero siano i più brevi possibili, per poter tornare presto a fare ciò che amo: giocare a pallavolo", spiega Galassi in un video pubblicato sul suo profilo Instagram insieme alla didascalia "Torno presto, promesso".
Galassi, operazione perfettamente riuscita
L'operazione per l'asportazione del tumore al testicolo a cui si è sottoposto Galassi è perfettamente riuscita ed è stata eseguita presso l'IEO (Istituto Europeo di Oncologia) di Milano. La notizia è stata resa nota anche dalla società Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza: "Lo staff medico della società biancorossa seguirà con attenzione il decorso post-operatorio di Gianluca Galassi, monitorando quotidianamente la situazione e valutando i suoi tempi di recupero", si legge in una nota ufficiale del club emiliano.
Galassi: "Ho preso il tumore in tempo"
Galassi nel suo video-messaggio prosegue: "Per fortuna tutto è stato preso in tempo, grazie alla prevenzione e ai controlli. Per questo voglio consigliarla soprattutto a voi maschietti: la prevenzione è fondamentale. Se anche solo uno di voi, dopo questo messaggio, deciderà di fare un controllo in più, per me varrà più di una vittoria sul campo. Affronterò questo periodo di convalescenza a casa, con Laura, Rey e Leonardo, che sono una fonte di amore inesauribile. Vi prometto che tornerò il prima possibile sui campi".