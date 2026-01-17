Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
sabato 17 gennaio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Un albero a Tor Sapienza ricorderà Simonetta Avalle

Un albero a Tor Sapienza ricorderà Simonetta Avalle

Il 27 gennaio prossimo, ad un anno dalla prematura scomparsa, nel cuore del suo quartiere da dove partì la sua straordinaria carriera, una nuova pianta sarà intitolata alla compianta allenatrice. Nell' occasione verrà anche scoperta una targa commemorativa
1 min
TagsSimonetta AvalleTor Sapienza

ROMA-Il 27 gennaio prossimo, nell’anniversario della prematura scomparsa di Simonetta Avalle, il Comune di Roma le dedicherà simbolicamente un albero piantumato il giorno precedente in via di Tor Sapienza (marciapiede lato scuola vicino piazza De Cupis), nel cuore del quartiere dove iniziò la sua straordinaria carriera di tecnico e dove ha sempre risieduto. Nel corso della cerimonia verrà scoperta una targa commemorativa. La sera, alle 18:00, sarà celebrata una messa nella chiesa parrocchiale per ricordare Simonetta.

Acquista ora il tuo biglietto! Segui dal vivo la partita.© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Volley

Da non perdere

La pallavolo italiana piange la 'Signora del Volley'Roma Capitale intitolerà un impianto a Simonetta Avalle

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS