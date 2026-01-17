Un albero a Tor Sapienza ricorderà Simonetta Avalle

ROMA-Il 27 gennaio prossimo, nell’anniversario della prematura scomparsa di Simonetta Avalle, il Comune di Roma le dedicherà simbolicamente un albero piantumato il giorno precedente in via di Tor Sapienza (marciapiede lato scuola vicino piazza De Cupis), nel cuore del quartiere dove iniziò la sua straordinaria carriera di tecnico e dove ha sempre risieduto. Nel corso della cerimonia verrà scoperta una targa commemorativa. La sera, alle 18:00, sarà celebrata una messa nella chiesa parrocchiale per ricordare Simonetta.