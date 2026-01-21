Profondo cordoglio del mondo della pallavolo per la morte di Luciano Gaspari

- Un lutto ha colpito l'intera famiglia del volley italiano. E' scomparso Luciano Gaspari, ex ufficiale di gara e figura di spicco del movimento arbitrale italiano e internazionale.

La sua scomparsa rappresenta un grave lutto per tutto il mondo pallavolistico che oggi perde una persona stimata, competente e appassionata, capace di lasciare un’eredità umana e sportiva di straordinario valore.



Nato il 27 novembre 1952 ad Ancona, città nella quale ha vissuto per tutta la vita, Luciano Gaspari ha dedicato oltre cinquant’anni alla pallavolo, iniziando la sua carriera arbitrale nel 1969. Un percorso lungo e prestigioso, culminato con la partecipazione ai Giochi Olimpici di Atene 2004, simbolo di una carriera ai massimi livelli.



Dal 1977 è stato protagonista per oltre 30 anni nei campionati di Serie A1, ventuno dei quali come arbitro internazionale, ricoprendo per sette stagioni il ruolo FIVB. Nel suo straordinario palmarès figurano venti finali dirette, tra scudetti maschili e femminili, oltre a innumerevoli finali di Coppa Italia, testimonianza della fiducia e della stima riposta in lui nel corso degli anni.



Nel 2015 è stato eletto Presidente degli Arbitri Europei di Pallavolo (CEV), incarico che ha ricoperto con la sua solita caratura professionale, ottenendo il riconoscimento unanime del movimento pallavolistico internazionale per le sue competenze.