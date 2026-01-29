“Mai Molar”, il primo docu-reality sulla pallavolo

Mai Molar è il primo docu-reality italiano dedicato alla pallavolo. Definirlo semplicemente una serie tv sarebbe riduttivo: è un atto d’amore per il mondo dello sport, per chi crede che arrendersi non sia mai un’opzione. La serie, in cinque episodi , è un prodotto editoriale che porta sullo schermo i valori che rendono la pallavolo una straordinaria palestra di vita e lo fa attraverso la storia di rinascita della squadra di Super Lega “Rana Verona” - l’underdog su cui nessuno avrebbe scommesso ma che, partita dopo partita, sta dimostrando il suo valore, dentro e fuori il campo da gioco.

Di cosa parla la serie Mai Molar

Molto più di un racconto sportivo, la prima stagione di Mai Molar è un viaggio autentico ed emozionante, un racconto di passione, coraggio e appartenenza che trasforma la pallavolo in una metafora potente del vivere insieme e del non arrendersi mai. La serie, nata da un’idea del title-sponsor Rana con l’obiettivo di diffondere i valori positivi di questa appassionante disciplina di squadra, ripercorre i momenti più delicati della storia recente della pallavolo veronese, che nel 2021 rischiava di scomparire anche a causa delle restrizioni imposte dal Covid. Da quel periodo buio nasce la sfida più grande: ricominciare da zero. Prende così forma Verona Volley, un club nuovo, da costruire non solo sul campo ma anche nell’identità, nello spirito d’appartenenza e nella visione condivisa. Per farlo bisogna trovare il coraggio di percorrere una strada mai battuta prima, trovando nel Pastificio Rana un partner pronto a crescere insieme e ad investire nello sviluppo del progetto.

Passione che brucia, amicizia che prima trascina e poi si sgretola, infortuni che deviano la storia, alternarsi di inaspettate sconfitte e grandiose vittorie: episodio dopo episodio, MAI MOLAR racconta una stagione intensa e imprevedibile, che mette al centro il cuore dello sport di squadra: nessuno va lontano da solo! Nel volley la squadra è tutto: non esistono scorciatoie, né eroi solitari. La pallavolo diventa il luogo in cui si impara a cadere e a rialzarsi insieme, a condividere la responsabilità, a scegliere ogni giorno di non mollare, MAI. In campo, la rete è il luogo simbolico da attraversare per crescere dall'io al noi.

Da chi è prodotta la serie

Mai Molar è una storia che emoziona e ispira, perché racconta una verità che nel volley è certezza: anche quando tutto sembra perduto, nulla è davvero finito finché la palla non tocca terra.

Il docu-reality, prodotto dalla casa di Produzione Diaviva, con la regia dei due grandi talenti italiani Michele Cardano e Francesco Bolognesi, sarà distribuito gratuitamente in esclusiva da DAZN dal 31 gennaio 2026.

Le parole di Giovanni Rana Jr

“Il nostro impegno nello sport nasce da lontano ed è profondamente legato a quello slancio visionario che caratterizza mio padre, Gian Luca Rana, CEO del Gruppo. Grazie a lui, negli ultimi vent’anni Rana ha sostenuto discipline che incarnano il desiderio di superarsi, sempre - il ciclismo, la ginnastica ritmica, la danza. Dare più voce a straordinari atleti, che altrimenti resterebbero ai margini del racconto mediatico, fa parte della nostra identità, come dimostra il film “Indomita”, da noi dedicato alla leggendaria e pionieristica Maria Canins”, dichiara Giovanni Rana Jr, Innovation Manager del Gruppo Rana. “Diventare title sponsor del Verona Volley è stato quindi il naturale proseguimento di questo percorso: non una semplice sponsorizzazione, ma un progetto che parla di rispetto, impegno, passione e spirito di squadra, valori che sentiamo profondamente affini al nostro modo di fare impresa. Vorremmo dare a nostra volta un contributo importante allo sviluppo di tutto il movimento pallavolistico italiano. Un progetto che guarda ai giovani e all’importanza dello sport nella crescita di tutti noi. Da qui l’idea di realizzare Mai Molar per raccontare, con un linguaggio contemporaneo, il mondo del volley attraverso ciò che rende questo sport capace di unire persone e famiglie, creando una cultura sportiva unica e valoriale. Con questa serie desideriamo avvicinare alla pallavolo un pubblico sempre più ampio e condividere, attraverso una storia di coraggio e passione, cosa significhi non arrendersi mai, soprattutto nei momenti più difficili”.

Il commento di Stefano Fanini e Michele Dalai

“Essere i primi protagonisti di un docu-reality su una squadra di pallavolo italiana è un onore e ci emoziona profondamente. Valorizza ulteriormente la città di Verona e la sua splendida provincia, che possono vantare tante eccellenze in diversi ambiti” dichiara Stefano Fanini, Presidente Verona Volley. “Raccontare il nostro percorso significa dare voce alla passione e all’entusiasmo di un intero territorio e al lavoro quotidiano di un Club che cresce passo dopo passo con umiltà e sacrifici. Ringrazio sentitamente la famiglia Rana per aver scelto di investire in questo ambizioso progetto e DAZN per aver creduto nel suo valore, acquisendone ora i diritti esclusivi e distribuendolo gratuitamente sulla propria piattaforma a tutti, abbonati e non. Questo traguardo certifica il percorso di sviluppo iniziato nell’estate del 2021 e rappresenta un ulteriore, importante tassello nella crescita di Verona Volley. Il titolo del docu-reality Mai Molar è esemplificativo dei nostri valori ampiamente condivisi con il nostro Title Sponsor Rana, perché nello sport, come nella vita, dopo una caduta ci si deve rialzare sempre per affrontare gli ostacoli e mirare al traguardo successivo da raggiungere, senza darsi mai per vinti”.

“Mai Molar non è solo un docu-reality sportivo, ma un racconto autentico che fa respirare la pallavolo dentro e fuori dal campo. Distribuirla in esclusiva e gratuitamente su DAZN significa avvicinare il più possibile i tifosi oltre alla diretta dell’evento sportivo e far scoprire storie di passione, sacrificio, resilienza e squadra – valori che parlano alla pallavolo italiana – rendendole accessibili anche a un nuovo pubblico” commenta Michele Dalai, SVP Content di DAZN Italia. “Con questo progetto, DAZN conferma il proprio ruolo di distributore di contenuti nell’intrattenimento sportivo e il proprio impegno nel supportare le eccellenze italiane, come il movimento della pallavolo che trasmettiamo in app dal 2024, celebrando la bellezza e le emozioni di una disciplina straordinaria che merita di essere condivisa”, conclude Dalai.