L'urlo di Lavia: "Sono tornato! Già schiaccio e la mano tiene"

È tornato. Con prudenza, discrezione, rispettando i tempi, le diagnosi, le prescrizioni dei certificati, mentre dentro di sè, giorno dopo giorno sentiva crescere inarrestabile la voglia di riprendersi quello che è sempre stato suo: il campo, il pallone, insomma la pallavolo. E oggi, finalmente, a 134 giorni da quel maledetto 23 agosto quando in palestra durante l’ultimo collegiale premondiale con l’Italia di De Giorgi, un peso gli ha frantumato il quarto e quinto dito della mano destra, Daniele Lavia si accomoderà sulla panchina della sua squadra, vicino ai suoi compagni, dentro al gruppo di Trento per vivere la sofferenza - sportiva - della semifinale di Coppa Italia contro Piacenza all’Unipol Arena di Bologna. Niente in confronto di quello che ha dovuto sopportare in questo lungo periodo senza la sua abituale quotidianità di schiacciate e ricezioni. «La mia fortuna - ci racconta al cellulare - è stata quella di avere tanta gente intorno che ha dimostrato di volermi davvero bene. A cominciare dalla mia famiglia, ovviamente. Ma non posso dimenticare tutti gli altri, amici, compagni, allenatori, persone normali. Senza tutti loro non so se ce l’avrei fatta. Per questo per me a Bologna sarà una festa autentica che voglio godermi dall’inizio alla fine».

Quando è tornato in palestra?

«Un settimana fa più o meno, seguendo tutte le indicazioni del programma stabilito dai medici. Perché il recupero sarà graduale. Ma non vedevo l’ora. Non ce la facevo più a stare in disparte, ai margini».

Per essere chiari, fa solo lavoro fisico o ha già cominciato a riprendere confidenza con la palla?

«Non scherziamo, dopo 5 mesi avevo fame di toccare il pallone, sempre senza esagerare, ma mi alleno quasi regolarmente».

Significa che ha ripreso anche a schiacciare?

«Certo, è passato tanto tempo e le ossa delle dita dopo la seconda operazione si sono tranquillamente saldate. E poi ho un tutore su misura che mi protegge completamente».

Ci sta dicendo che la mano ha reagito bene all’impatto con la palla?

«Assolutamente, non ha dato alcun problema e per questo sto continuando il programma di riabilitazione».

Per lei invece, dal punto di vista mentale, com’è stato l’impatto al rientro in palestra, con gli allenamenti? Ha avuto timore di provare dolore?

«Magari all’inizio qualche dubbio c’era, ma poi è stata così grande la gioia, la felicità di riprendere ad allenarmi con i miei compagni anche solo in ricezione, in palleggio, che non mi sono reso conto di nulla. È stato istinto puro. Riprendere a toccare la palla poi è stato come rivedere uno spiraglio di luce dopo un lungo incubo al buio».

Quanto è stato difficile rimanere in disparte a vedere i suoi compagni lottare senza poter dare il suo contributo?

«Lo avevo già provato con la Nazionale, quando hanno vinto il Mondiale. E non è una sensazione descrivibile per chi non la vive in prima persona. È una sofferenza, con tutto il rispetto e le proporzioni per chi soffre davvero, sottile e infinita. Dalla quale esci solo con l’aiuto di chi ti sta vicino e con il lavoro, il sacrificio quotidiano».

E adesso che obiettivi si è posto?

«Non ci sono tem pi previsti nè prevedibili di un rientro a tempo pieno. Non è possibile. Sarà tutto gestito in maniera graduale, per evitare che dopo tanti mesi di inattività non rischi altri infortuni. Quello che sogno, quello che voglio ovviamente è tornare quanto prima a dare il mio contributo alla squadra. Ma non ci saranno forzature».

Anche perché la sua Trento nonostante qualche recente inciampo ha dimostrato di aver trovato un discreto equilibrio e forse faticherà a riprendersi il posto da titolare...

«(ride) È normale, i ragazzi hanno fatto un gran lavoro per superare la mia assenza. E anche se siamo una squadra forte, non c’è mai nulla di scontato quando devi affrontare la sfortuna che ci ha colpito anche con la schiena di Ale (Michieletto ndr). Ma penso anche che quando tutto tornerà a posto, quando rientreremo insieme, sarà un punto di forza perchè saremo riusciti a superare un lungo periodo di difficoltà».

A proposito di difficoltà, oggi la semifinale di Coppa con Piacenza non sarà proprio una passeggiata

«Affatto. È una squadra che ha cambiato tanto e sta giocando un’ottima pallavolo. Anche loro devono gestire assenze importanti come quelle di Simon e Galassi e no, non sarà facile, ci conosciamo bene. E dovremo giocare al top per avere la meglio. Io sono a disposizione, pronto a dare consigli ai miei compagni».

E nell’altra semifinale tra Perugia e Verona pensa si possa ripetere il successo dello scorso anno della Rana?

«Sono due squadre davvero forti, Perugia che ha giocato tantissimo e Verona un po’ meno. Penso possa succedere di tutto ma sinceramente mi interessa poco. Questa di Bologna sarà la mia festa...».

Goditela Daniele e avanti così, non ti fermare.

