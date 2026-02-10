Fabio Soli sfida Trento: "Ci siamo guadagnati tutto, senza aiuti"

Avviso ai naviganti, dirigenti, presidenti: se avete Fabio Soli da Formigine (Modena) come allenatore e potete evitare di esonerarlo o mandarlo via, è meglio. Potreste avere effetti indesiderati. Per maggiori informazioni potete chiedere a Trento che dopo averlo sostituito, a scudetto vinto, se l’è ritrovato davanti tre volte in questa stagione, perdendo tutte e tre le sfide, compresa l’ultima, la finale della Del Monte Coppa Italia per la gioia di Verona, al suo primo trionfo importante. Insomma, mai come in questa occasione il motto “Mai Molar...” diventato anche il titolo della docu-fiction sul club scaligero in onda su Dazn, suona come monito e stimolo.

Si è reso conto di cosa ha fatto Verona?

«Sì, credo sia una cosa bella. Vincere un trofeo in Italia vuol dire battere le squadre più forti. Per battere le squadre forti serve qualcosa di molto buono. E credo che nella final four abbiamo messo in campo qualcosa di molto buono. Una partita quasi perfetta con Perugia e una partita diversa in finale con Trento perché differente era l’intensità dal punto di vista emotivo. Di là c’era una squadra che ha dato tutto in una difficoltà gigantesca. Non mi aspettavo niente di meno da ragazzi che conosco molto bene, che sanno far quadrato intorno alle difficoltà. Ho vissuto con loro tanti di quei momenti che ho preparato i miei a questo e puntualemnte se lo sono ritrovato in campo. Sono contento perché ce lo siamo davvero portati a casa e non ci ha regalato niente nessuno. È un onore aver scritto questa pagina di storia con un club così giovane».

Il legame con Verona dopo pochi mesi sembra già fortissimo: si è dato una spiegazione?

«Il l motivo principale è l’entusiasmo, le persone che per me sono importantissime. Ho percepito intorno a me davvero una grande voglia di crescere, una grande voglia di provare a fare cose diverse perché non siamo “canonici”, piuttosto un po’ eccentrici, né come club né come gruppo-squadra. E c’è una coerenza in tutto questo che mi piace molto perché mi permette di mettere in campo tutto me stesso, tutta la mia passione. E di provare insieme al mio staff e ai ragazzi di riuscire a fare sempre un passo oltre a quello che eravamo il giorno prima».

Che significato ha averla vinta contro Trento?

«È una grande gioia perché so cos’è capace di fare Trento. So che dall’altra parte della rete c’erano dei ragazzi con i quali ho vissuto momenti speciali, per i quali li ringrazierò per sempre. Perché mi hanno dato l’opportunità di lottare, di vincere una Champions, uno Scudetto e questo è tanto grazie a loro. E quindi poter essere in campo dall’altra parte per me è una gioia perché so che dall’altra parte c’è tanta qualità e questo mi impone di esprimere il più possibile il meglio di me stesso».

Anche il legame con la sua ex squadra sembra ancora vivo...

«Semplicemente li ringrazio per quello che mi hanno dato e quello che fanno quotidianamente. Credo che sia un bellissimo spot per il nostro sport. E poterli affrontare è una gioia, poterli battere lo è doppia».

Com’è allenare un talento come Christianson?

«Lui si allena da solo, non ha bisogno di null’altro che di un ambiente stimolante intorno a sé, di condivisione di punti di vista. È in grado di recepire da tutto quello che lo circonda anche la minima novità. E ha la capacità di metterle in pratica. Ci dà l’equilibrio che ci manca in tutti gli altri e per questo lo ringrazio perché è uno dei meccanismi importantissimi del nostro stare insieme, del nostro team. Insieme ai nostri incredibili tifosi che ci rendono ancora più orgogliosi».