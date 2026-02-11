Corriere dello Sport.it
mercoledì 11 febbraio 2026
La nazionale di sitting si raduna a Roma

Dopo la chiusura del collegiale congiunto con la nazionale polacca, svoltosi a Cuneo gli azzurri del CT Marcello Marchesi da venerdì 20 a domenica 22 febbraio si alleneranno al Centro di preparazione Olimpica dell'Acquacetosa
ROMA-Dopo la chiusura del collegiale congiunto con la nazionale polacca, svoltosi a Cuneo dal 5 al 8 febbraio, è tempo per gli azzurri di sitting del CT Marcello Marchesi di prepararsi per l’ultima tre giorni di lavoro del mese di febbraio.  Si svolgerà, infatti, da venerdì 20 a domenica 22 febbraio, presso il CPO Acquacetosa di Roma, il quarto ritiro stagionale per i ragazzi del Direttore Tecnico Pasquale D’Aniello.

GLI ATLETI CONVOCATI-

Enrico Ambrosetti (Volley Club Trieste); Simone Burzacchi (Volley Club Cesena); Maria Francesco Cerulo, Paolo Mangiacapra, Davide Nadai (Nola Città dei Gigli); Jacopo Invernizzi, Davide Dalpane (Volley 2001 Garlasco); Cristiano Crocetti (Scuola di Pallavolo Fermana); Roberto Dalmasso (Cuneo Volley); Federico Fiorini (Cus Verona); Pier Giacomo Babboni, Alessandro Issi, Stefano Orsolini (A.S.D Fiano Romano).

LO STAFF-

Marcello Marchesi (Primo Allenatore), Angela Galli (Secondo Allenatore), Mauro Guicciardi (Medico), Antonella Iemma (Fisioterapista), Stefano Tomarchio (Preparatore Atletico), Laura Baggi (Nutrizionista), Benedetta Biagi (Team Manager).  

