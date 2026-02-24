Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
martedì 24 febbraio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Rebecca Piva, intervista esclusiva: "Sogno la Nazionale di Velasco"

La schiacciatrice di Milano MVP di Lega femminile a gennaio: "Qui sono cresciuta molto per non sfigurare con Egonu"
Gianluca Scarlata
1 min

Talento, estro e braccio pesante. Nominata atleta del mese di gennaio dalla Lega femminile, Rebecca Piva, a suon di attacchi è il punto fermo di Milano. La vittoria nell’ultima gara di regular season contro Scandicci è valso il terzo posto, un successo che porta la sua firma con 15 palloni a terra. La bolognese, classe 2001, è cresciuta molto. Lo scorso mese ha realizzato 56 punti con il 56% in attacco, 6 muri, 1 ace e conquistato ben tre MVP contro

Abbonati per continuare a leggere

Abbonamento Plus+

Accedi a tutti i contenuti premium

€ 49,90

€ 5,00 il primo anno

 

Abbonati ora

- oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON

Scopri tutte le offerte

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS