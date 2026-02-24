Rebecca Piva, intervista esclusiva: "Sogno la Nazionale di Velasco"

Talento, estro e braccio pesante. Nominata atleta del mese di gennaio dalla Lega femminile, Rebecca Piva, a suon di attacchi è il punto fermo di Milano. La vittoria nell’ultima gara di regular season contro Scandicci è valso il terzo posto, un successo che porta la sua firma con 15 palloni a terra. La bolognese, classe 2001, è cresciuta molto. Lo scorso mese ha realizzato 56 punti con il 56% in attacco, 6 muri, 1 ace e conquistato ben tre MVP contro