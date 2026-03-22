Snow Volley: a Plan de Corones definito il quadro delle semifinali

PLAN DE CORONES (BOLZANO)- Spettacolo per chi è spettatore, divertimento per chi gioca a Plan de Corones dove, domani domenica 22 marzo, si assegneranno gli scudetti dello snow volley 2026 . C'è stata battaglia fin dalle prime ore del mattino sui due campi allestiti sulla neve, all’ombra della monumentale Campana della Pace situata a 2.275 metri d’altezza dove si sono giocate le 20 gare in programma dei tabelloni femminili e maschili, disputati con la formula della pool play, che hanno decretato i primi verdetti fino a definire le squadre semifinaliste per ciascun genere.

Le otto formazioni per tabellone sono state divise in due gironi da quattro e al termine delle gare la prima classificata si è assicurata un accesso diretto alla semifinale, in programma domani a partire dalle ore 9.30. Le seconde e le terze classificate, invece, hanno giocato un ulteriore turno che ha decretato le restanti semifinaliste.

Nel torneo femminile, la prima semifinale vedrà opposte domani 22 marzo alle ore 9:30 le due formazioni del Sudtirol Burgamm L., Burgmann A., Riva e Mairhofer contro Seeber, Altstatter e Lufter.

Le squadre composte da Burgamm L., Burgmann A., Riva, Mairhofer e Dalmazzo, Poszmikova, Toti, Arcaini hanno conquistato l’accesso tra le migliori quattro formazioni grazie al doppio successo nella fase a gironi, che ha permesso loro di chiudere al primo posto pool A e la pool B.

Seeber, Altstatter, Lufter e Brugger, Obletterm, Stolzlechner, invece, hanno conquistato l’accesso in semifinale grazie al successo nel quarto di finale, vinto rispettivamente contro Tonon, Iannone e Malgorzata 2-0 (15-11, 15-11) e Fumagalli, Lestani, Aversa e Marin 2-1 (15-12, 14-16, 15-9).

La seconda semifinale, dunque, vedrà scendere in campo Dalmazzo, Toti, Arcaini, Poszmikova e dall’altra parte della rete, Brugger, Obletter, Stozlechner.

Nel tabellone maschile, invece, sono stati i team formati da Seeber, Berger, Burgmann e Lupattelli, Bennato, Arnofoli, De Leo a conquistare le semifinali e domani si affronteranno alle ore 10:15 per un posto in finale. L’altra sfida in alta quota vedrà opporsi Windish, Hanni, Groeber e Stolzlechner, Gruber, Steger in un derby tutto targato Bruneck Volley.

Gli altoatesini Seeber, Berger e Burgmann hanno conquistato con merito il primo posto della pool A, mentre Windish, Hanni, Groeber vincitori della pool B, hanno dimostrato nel corso delle due gare disputate una certa superiorità sugli avversari.

Domani, la giornata conclusiva del campionato assoluto a Plan de Corones prevedrà le semifinali in programma dalle ore 9.30 sui due campi allestiti. A seguire, le finali per il terzo e quarto posto, prima delle finali che decreteranno i nuovi vincitori dei titoli nazionali maschili e femminili 2026.