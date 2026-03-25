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Dal 9 all'11 aprile la Boy League a Fano

Dal 9 all'11 aprile la Boy League a Fano

Otto delle migliori formazioni Under 14 della Serie A si confronteranno nel Palazzetto dello Sport Allende di Fano (Campo 1) e nel Palasport Cercolani a Lucrezia di Cartoceto
3 min
TagsBoy Leaguefano

FANO (PESARO)- Scatterà giovedì 9 aprile, la 27ª edizione della Del Monte® Boy League, “Trofeo Enrico Bazan”, che vedrà 8 delle migliori formazioni Under 14 della Serie A darsi appuntamento a Fano (PU), per la Final Eight dell’evento. La competizione si svolgerà tra il Palazzetto dello Sport Allende di Fano (Campo 1) e il Palasport Cercolani a Lucrezia di Cartoceto (Campo 2), dal 9 all’11 aprile 2026.

In campo le formazioni Under 14 di MA Acqua S.Bernardo Cuneo, Itas Trentino, Consar Ravenna e Allianz Milano (inserite nel Girone G) e quelle di Vero Volley Monza, Sir Susa Scai Perugia, Cucine Lube Civitanova (che vinse lo scorso anno) e Romeo Sorrento (che compongono il Girone H). Nel pomeriggio di giovedì e nella giornata di venerdì largo alla Fase a Gironi, nella giornata di sabato invece via a Semifinali e Finali.

L’evento è organizzato da Lega Pallavolo Serie A con la collaborazione della società Virtus Fano. 

Di seguito il calendario completo dell’evento. Cliccando su ogni partita si accederà direttamente alla diretta YouTube.

Giovedì 9 aprile 2026

Ore 17.00

Campo 1: Consar Ravenna – Allianz Milano (1a giornata – Gir. G)

Campo 2: Vero Volley Monza – Sir Susa Scai Perugia (1a giornata – Gir. H)

Ore 18.30

Campo 1: MA Acqua S.Bernardo Cuneo – Itas Trentino (1a giornata – Gir. G)

Campo 2: Cucine Lube Civitanova – Romeo Sorrento (1a giornata – Gir. H)

Venerdì 10 aprile 2026
Ore 9.30

Campo 1: Vero Volley Monza – Cucine Lube Civitanova (2a giornata – Gir. H)

Campo 2: MA Acqua S.Bernardo Cuneo – Consar Ravenna (2a giornata – Gir. G)

Ore 11.00

Campo 1: Sir Susa Scai Perugia – Romeo Sorrento (2a giornata – Gir. H)

Campo 2: Itas Trentino – Allianz Milano (2a giornata – Gir. G)

Ore 15.30

Campo 1: MA Acqua S.Bernardo Cuneo – Allianz Milano (3a giornata – Gir. G)

Campo 2: Vero Volley Monza – Romeo Sorrento (3a giornata – Gir. H)

Ore 17.00

Campo 1: Itas Trentino – Consar Ravenna (3a giornata – Gir. G)

Campo 2: Sir Susa Scai Perugia – Cucine Lube Civitanova (3a giornata – Gir. H)

Sabato 11 aprile 2026

Ore 9.00

Finale 5°-6° Posto (3° Girone G – 3° Girone H) [Campo 1]

Finale 7°-8° Posto (4° Girone G – 4° Girone H) [Campo 2]

Ore 10.30

Semifinale 1 (1° Girone G – 2° Girone H) [Campo 1]

Semifinale 2 (1° Girone H – 2° Girone G) [Campo 2]

Ore 15.00

Finale 3°-4° posto [Campo 1]

Ore 17.00

Finale 1°-2° posto [Campo 1]

 

Acquista ora il tuo biglietto! Segui dal vivo la partita.© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Volley

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