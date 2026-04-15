Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
mercoledì 15 aprile 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

L'intervista a Francesca Bosio: "Milano, si vince con lucidità e adattamento"

"In gara1 perso l’attimo giusto per chiuderla. La spunterà chi saprà cambiare prima e meglio": stasera (20.30 RaiSport e Dazn) gara2 all’Allianz Cloud già sold-out
Gianluca Scarlata
1 min
TagsFrancesca BosioIntervista

 Vincere per riportare la serie in parità o per fare il bis: sarà una gara2 di finale femminile davvero ad alta tensione. Milano vuole l’1-1, Conegliano cerca il 2-0 per avere poi domenica prossima il match point in casa. Due città diverse, che si sfidano all’ultimo atto per la quarta volta in 5 anni, puntando entrambe al tricolore. E proprio quel trofeo tanto ambito è stato espost

Abbonati per continuare a leggere

Abbonamento Plus+

Accedi a tutti i contenuti premium

€ 49,90

€ 5,00 il primo anno

 

Abbonati ora

- oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON

Scopri tutte le offerte

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS