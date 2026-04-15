L'intervista a Francesca Bosio: "Milano, si vince con lucidità e adattamento"

- oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON
Hai già un abbonamento? AccediScopri tutte le offerte
Vincere per riportare la serie in parità o per fare il bis: sarà una gara2 di finale femminile davvero ad alta tensione. Milano vuole l’1-1, Conegliano cerca il 2-0 per avere poi domenica prossima il match point in casa. Due città diverse, che si sfidano all’ultimo atto per la quarta volta in 5 anni, puntando entrambe al tricolore. E proprio quel trofeo tanto ambito è stato espost
Abbonati per continuare a leggere
- oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON
Hai già un abbonamento? AccediScopri tutte le offerte
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
oppure
o entra con DISQUS