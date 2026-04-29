Al Pala Torrino lo spettacolo del Catch’n Serve Ball

ROMA -Venerdì 1° maggio il Pala Torrino di Roma ospiterà l’attesa quarta edizione delle finali del campionato regionale di Catch’n Serve Ball, la disciplina che negli ultimi anni sta raccogliendo sempre più proseliti e praticanti con un incremento costante di squadre su tutto il territorio nazionale. A contendersi l’ambito titolo la Mama-Shark's di Aprilia, formazione campione uscente che ha tenuta alta la bandiera italiana conquistando il secondo posto ai Mondiali per Club ed il terzo agli Europei; e la Punto Cuore di Roma. Una sfida attesa, il cui fischio d’inizio sarà dato alle 12.00, che regalerà spettacolo ai tanti appassionati della disciplina.

Ma al Pala Torrino non si giocherà soltanto per il titolo. Nel nutrito programma, che prenderà il via alle 9.00, le finali che assegneranno le posizioni dal 3° all’8° posto con in palio i cinque pass per la serie A del prossimo anno nell’ambito della ristrutturazione dei campionati.

Le finali saranno anche l’occasione per una partita dimostrativa del Catch’n Serve Ball maschile. La disciplina nata in esclusiva al femminile sta infatti aprendo gli orizzonti anche agli uomini. Nel 2025 a Salsomaggiore si è svolto 1° Campionato Nazionale dando il via ad un circolo virtuoso con la nascita di nuove realtà sportive. Su tutto il territorio nazionale stanno spontaneamente nascendo squadre e società che fanno attività parallelamente alle donne.

COS’E’ IL CATCH’N SERVE BALL

Il Catch’n Serve Ball nasce con l’obiettivo di dare alle donne – in particolare madri e over 30 – l’opportunità di fare sport di squadra, divertirsi, stare in forma e socializzare. Il modello si ispira al Cachibol, una variante semplificata della pallavolo, dove la palla non si colpisce ma si afferra e si rilancia. Il gioco si fonda su due azioni fondamentali: prendere (“catch”) e servire (“serve”) il pallone, in uno scambio continuo di energia e precisione. Il Catch’n Serve Ball è uno sport di squadra altamente accessibile in cui le giocatrici ed i giocatori afferrano e lanciano la palla oltre la rete verso gli avversari. La sua semplicità lo rende facile da imparare a qualsiasi età, anche senza una precedente esperienza sportiva, ma offre comunque la possibilità di competere a livelli molto elevati. Caratterizzato da un gioco rapido e divertente, il Catch’n Serve Ball presenta somiglianze con la pallavolo per quanto riguarda la dimensione delle squadre e del campo, l’altezza della rete e le regole di turnazione, con la pallamano per i movimenti di attacco.

LA FEDERAZIONE

La Federazione Italiana di Catch’n Serve Ball (FICSB) è l’ente che ha come missione la promozione e la diffusione attiva di questa disciplina su tutto il territorio nazionale. In stretta collaborazione con AICS Associazione Italiana Cultura e Sport Ente di Promozione Sportiva del Coni e di Sport &Salute ed Ente del Terzo Settore, la Federazione lavora per rendere questo sport accessibile a persone di ogni età, abilità e provenienza sociale. La Federazione ha vissuto un’espansione straordinaria in brevissimo tempo: oggi conta già più di 40 società iscritte e 70 squadre ufficiali distribuite su tutto il territorio italiano, con 5 Campionati Provinciali e Interprovinciali ufficiali, Campionati Regionali, un Campionato Nazionale, una Coppa Italia e diversi Tornei durante tutto l’anno.

IL CATCH’N SERVE BALL NEL LAZIO

Ormai diffuso su tutto il territorio nazionale il Catch’n Serve Ball vanta a Roma un movimento di grande tradizione. Sono 11 le formazioni che giocano nel territorio capitolino ed altre sono in procinto di iniziare ad iscriversi alla Federazione e a partecipare ai Campionati Regionali. Nel Lazio la disciplina può vantare tre formazioni nella provincia di Frosinone e due in quella di Latina mentre a Rieti e Viterbo alcune società stanno lavorando per costruire un’attività che a breve porterà alla formazione di nuove squadre.