Trofeo dei Territori 2026: va in scena l'Aequilibrium Cup del Lazio

La manifestazione, organizzata dal Comitato Regionale FIPAV Lazio in collaborazione con il Comitato Territoriale FIPAV Roma, vedrà sfidarsi le eccellenze delle province di Roma, Latina, Viterbo e Frosinone. Il Trofeo dei Territori 2026 è parte del progetto "Volley 4 Social", attività sostenuta dalla Regione Lazio, che punta a valorizzare il territorio regionale attraverso gli eventi sportivi dislocati nelle varie aree della nostra regione.

Le selezioni territoriali maschili e femminili dei vari Comitati territoriali del Lazio rappresentano il meglio del movimento giovanile provinciale, costruito grazie all’impegno quotidiano di società, tecnici e atleti.

Il torneo si svilupperà su due giornate di gare intense, con una fase preliminare a gironi e le finali previste per la giornata del 1° maggio. Tutto il Trofeo si svolgerà sul territorio di Roma, con le finalissime di entrambe le categorie che saranno disputate nella straordinaria cornice del Palazzetto dello Sport di Piazza Apollodoro (finali in Diretta Youtube FIPAV Lazio).

Le parole del presidente della Fipav Lazio Massimo Moni-

« Prima di tutto voglio ringraziare, come sempre, i Comitati territoriali e i centri di qualificazione territoriale (allenatori, direttori tecnici e dirigenti accompagnatori) per il lavoro che svolgono costantemente sul territorio in favore della crescita delle atlete e degli atleti, ad ogni livello. In particolare, in occasione del Trofeo dei territori ormai alle porte, un ringraziamento va anche alle società da cui provengono le atlete e gli atleti in selezione, che si impegnano a offrire loro percorsi sportivi di livello e danno loro questo tipo di opportunità. Ci apprestiamo a vivere due giorni intensi e bellissimi di volley giovanile, conditi da una grande finale sia maschile che femminile in quella che sta diventando la casa romana della pallavolo, il Palazzetto dello Sport di viale Tiziano: in bocca al lupo a tutti ».

Il programma del Trofeo dei Territori-Aequilibrium Cup 2026

TORNEO MASCHILE

GIOVEDI’ 30 APRILE 2026 - FASE PRELIMINARE

TENSOSTRUTTURA LS NOMENTANO – VIA DELLA BUFALOTTA 229 CAMPO A

16.00 CQT Roma - CQT Viterbo

17.30 CQT Latina - CQT Roma



TENSOSTRUTTURA LS NOMENTANO – VIA DELLA BUFALOTTA 229 CAMPO B

16.00 CQT Frosinone - CQT Latina

17.30 CQT Viterbo - CQT Frosinone

VENERDI’ 1 MAGGIO 2026 - FASE PRELIMINARE

TENSOSTRUTTURA LS NOMENTANO – VIA DELLA BUFALOTTA 229 CAMPO A

09.00 CQT Viterbo - CQT Latina

TENSOSTRUTTURA LS NOMENNTANO – VIA DELLA BUFALOTTA 229 CAMPO B

09.00 CQT Roma - CQT Frosinone

VENERDI’ 1 MAGGIO 2026 - FASE FINALE

Orario gara: 10.30 Finale 3° / 4° posto

3^ class. – 4^ class. - TENSOSTRUTTURA LS NOMENTANO – VIA DELLA BUFALOTTA 229 CAMPO B

Orario gara: 16.30 Finale 1° / 2° posto

1^ class. – 2^ class. - PALAZZETTO DELLO SPORT – VIALE TIZIANO

TORNEO FEMMINILE

GIOVEDI’ 30 APRILE 2026 - FASE PRELIMINARE

PALASCOZZESE – VIA ROBERTO ROSSELLINI 19 – CAMPO A

Orario gare: 16.00 CQT Roma - CQT Viterbo

17.30 CQT Viterbo - CQT Frosinone

PALASCOZZESE – VIA ROBERTO ROSSELLINI 19 – CAMPO B

Orario gare: 16.00 CQT Frosinone - CQT Latina

17.30 CQT Latina - CQT Roma

VENERDI’ 1 MAGGIO 2026 - FASE PRELIMINARE

PALASCOZZESE – VIA ROBERTO ROSSELLINI 19 – CAMPO A

Orario gare: 09.00 CQT Viterbo - CQT Latina

PALASCOZZESE – VIA ROBERTO ROSSELLINI 19 – CAMPO B

Orario gare: 09.00 CQT Roma - CQT Frosinone

VENERDI’ 1 MAGGIO 2026 - FASE FINALE

Orario gara: 10.30 Finale 3° / 4° posto

3^ class. – 4^ class. PALASCOZZESE – VIA ROBERTO ROSSELLINI 19 – CAMPO A

Orario gara: 15.00 Finale 1° / 2° posto

1^ class. – 2^ class. PALAZZETTO DELLO SPORT – VIALE TIZIANO