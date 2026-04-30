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giovedì 30 aprile 2026
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Zaytsev sulla corsa scudetto: "Perugia favorita, ma Civitanova è venuta fuori adesso"© FIORENZO GALBIATI

Zaytsev sulla corsa scudetto: "Perugia favorita, ma Civitanova è venuta fuori adesso"

Il grande ex delle sfidanti tricolori presenta il duello e gara1: "Con Lorenzetti la Sir è al top. Però è ferma da 20 giorni"
Roberto Barbacci
1 min
TagsVolleyZaytsev

Pur di cucirsi un tricolore al petto, ogni mezzo è lecito. Soprattutto quando il duello impone che a darsi battaglia siano le due formazioni che hanno disputato più serie finali l’una contro l’altra. Perché da stasera Perugia e Civitanova si contenderanno per la sesta volta quel titolo che in tr

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