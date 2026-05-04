Catch’n Serve Ball: le Mamasharks Pianeta Volley si confermano Campionesse

Un folto pubblico ha tifato e sostenuto gli oltre 200 fra atlete e atleti partecipanti della riuscita manifestazione, a testimonianza di come questa disciplina stia raccogliendo sempre maggiori proseliti nella Capitale ma, a più ampio raggio, su tutto il territorio nazionale. Le finali sono state anche l’occasione per una dimostrazione al maschile di uno sport che fino a poco tempo fa era riservato solamente alle donne ma che ora sta diventando sempre più inclusivo e aperto davvero a tutti.

L’ampio programma delle gare ha visto sin dalle prime ore del mattino i tre campi allestiti all’interno del Pala Torrino ospitare le gare che hanno assegnato il titolo provinciale ed i piazzamenti fino all’ 8° posto.

Mamasharks Pianeta Volley ancora Campione

A confermarsi Campione la formazione delle Mamasharks Pianeta Volley che ha dominato la sfida finale contro la Punto Cuore Roma Sports, in virtù d una prestazione di altissimo livello che ha evidenziato tutta la qualità, l’organizzazione e la determinazione della squadra.

Sul podio anche la Serendipity, terza dopo il palpitante confronto con il Mama Thunder Roma 12. Le sfide per il 7° e 8° posto e per il 5° e 6° posto hanno messo in evidenza grande equilibrio e determinazione, con squadre capaci di lottare punto su punto fino alla fine.

Al termine delle gare, questa la classifica ufficiale:

1 Mamasharks Pianeta Volley, 2 PuntoCuore Roma Sports, 3, Serendipity, 4 Mama Thunder Roma 12, 5 KK Paison 6 M’ama Ball Vitinia Sport, 7 MamaExtreme. 8Libera Free Stars

Coppa Roma: vince la Dominga’s Team

Parallelamente alle gare per l’assegnazione del titolo , si è disputata anche la Coppa Roma, con formula a triangolare, che ha visto prevalere la Dominga’s Team che ha preceduto la Free Time e la ASD Tecno Sport Lupe.

Uno sguardo alla prossima stagione

Le Finali Provinciali non rappresentano solo il culmine della stagione, ma anche un punto di partenza per il futuro.

Le prime cinque squadre classificate accederanno di diritto alla Serie A nella prossima stagione, premiando il percorso sportivo e l’impegno dimostrato durante tutto il campionato.

Le prime due squadre classificate, Mamasharks Pianeta Volley e PuntoCuore Roma Sports, parteciperanno alla prima edizione della Coppa Italia di Catch’n Serve Ball, in programma a Forlì il 14 giugno, dove si confronteranno con le prime due classificate di ogni campionato provinciale ufficiale. Un appuntamento storico per la disciplina, che segna un ulteriore passo nella crescita del movimento a livello nazionale.

Premi speciali

Gli organizzatori hanno voluto consegnare a squadre ed atlete protagoniste due premi speciali Squadra Fair Play: MamaExtreme, ‘Per la correttezza e lo spirito sportivo dimostrati in campo’

Miglior Giocatrice: Marzia Mariani (Mamasharks Pianeta Volley), protagonista assoluta con prestazioni di altissimo livello

Cos’e’ il catch’n serve ball

Il Catch’n Serve Ball nasce con l’obiettivo di dare alle donne – in particolare madri e over 30 – l’opportunità di fare sport di squadra, divertirsi, stare in forma e socializzare. Il modello si ispira al Cachibol, una variante semplificata della pallavolo, dove la palla non si colpisce ma si afferra e si rilancia. Il gioco si fonda su due azioni fondamentali: prendere (“catch”) e servire (“serve”) il pallone, in uno scambio continuo di energia e precisione. Il Catch’n Serve Ball è uno sport di squadra altamente accessibile in cui le giocatrici ed i giocatori afferrano e lanciano la palla oltre la rete verso gli avversari. La sua semplicità lo rende facile da imparare a qualsiasi età, anche senza una precedente esperienza sportiva, ma offre comunque la possibilità di competere a livelli molto elevati. Caratterizzato da un gioco rapido e divertente, il Catch’n Serve Ball presenta somiglianze con la pallavolo per quanto riguarda la dimensione delle squadre e del campo, l’altezza della rete e le regole di turnazione, con la pallamano per i movimenti di attacco.

Le parole di Massimo Minicucci, responsabile provinciale e regionale del Catch’n Serve Ball

« Queste finali hanno dimostrato il notevole appeal e le potenzialità della disciplina che vede aumentare i tesserati, non solo a Roma, ma in tutta Italia. La spettacolarità delle sfide andate in scena hanno infiammato il pubblico, numeroso come sempre ai nostri eventi. Sono certo che questo sia un ulteriore step di crescita per la diffusione del Catch’n Serve Ball che ha aperto anche al settore maschile rispondendo in pieno agli obiettivi di inclusione e di aggregazione che ci siamo prefissi fin dall’inizio. Faccio i complimenti alla Mamasharks Pianeta Volley che ha confermato tutto il suo valore tecnico ma anche a tutte le altre squadre che ci hanno regalato momenti emozionanti e uno spettacolo tecnico di grande impatto. Ringrazio dirigenti, tecnici, arbitri e tutti coloro che hanno reso possibile la perfetta organizzazione di questa giornata ».