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La Sir Susa Scai Perugia è campione d'Italia di pallavolo maschile: battuta la Lube Civitanova in finale playoff© GALBIATI - BENDA

La Sir Susa Scai Perugia è campione d'Italia di pallavolo maschile: battuta la Lube Civitanova in finale playoff

Per i 'Block Devils' è il 18° titolo complessivo conquistato in meno di 15 anni dall'ingresso nel massimo campionato italiano
2 min
TagsPallavolo

PERUGIA - La Sir Susa Scai Perugia è campione d'Italia di pallavolo maschile. È la terza volta per il club umbro, che è anche campione del mondo e d'Europa in carica, dopo gli scudetti vinti nelle stagioni 2017-'18 e 2023-'24. Per la conquista del titolo tricolore da parte di capitan Giannelli e compagni, è stata decisiva la vittoria in rimonta in gara 3 della finale playoff contro la Cucine Lube Civitanova, che in questa serie al meglio delle cinque partite non è mai riuscita a battere i Block Devils. L'ultimo trionfo, una vittoria per 3 a 1 (parziali 25-27, 26-24, 25-22, 25-20) degli umbri sui marchigiani, è arrivato nel tutto esaurito del PalaBarton.

Perugia, un palmares incredibile: è il 18° titolo in 15 anni!

Sugli spalti dell'impianto perugino c'erano 5 mila tifosi, trecento quelli che hanno sostenuto la formazione ospite. Perugia, con lo scudetto appena conquistato, sale a 18 titoli complessivi conquistati in meno di 15 anni dall'ingresso nel massimo campionato italiano di pallavolo. Tre scudetti, 4 Coppa Italia (2018, 2019, 2022, 2024), tre Mondiali per Club (2022, 2023, 2025), sette Supercoppa (2017, 2019, 2020, 2022, 2023, 2024, 2025) e una Champions League. Proprio l'Europa vedrà Perugia impegnata nell'imminente finale di stagione. La squadra del presidente Gino Sirci il 16 e 17 maggio a Torino difenderà in Final Four, da unica italiana presente, il titolo che ha conquistato lo scorso anno per la prima volta.

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