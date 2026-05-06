La Sir Susa Scai Perugia è campione d'Italia di pallavolo maschile: battuta la Lube Civitanova in finale playoff

PERUGIA - La Sir Susa Scai Perugia è campione d'Italia di pallavolo maschile. È la terza volta per il club umbro, che è anche campione del mondo e d'Europa in carica, dopo gli scudetti vinti nelle stagioni 2017-'18 e 2023-'24. Per la conquista del titolo tricolore da parte di capitan Giannelli e compagni, è stata decisiva la vittoria in rimonta in gara 3 della finale playoff contro la Cucine Lube Civitanova, che in questa serie al meglio delle cinque partite non è mai riuscita a battere i Block Devils. L'ultimo trionfo, una vittoria per 3 a 1 (parziali 25-27, 26-24, 25-22, 25-20) degli umbri sui marchigiani, è arrivato nel tutto esaurito del PalaBarton.