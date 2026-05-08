Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
venerdì 8 maggio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Che giornata nel Parco Novi Sad di Modena per il Volley S3 !

Che giornata nel Parco Novi Sad di Modena per il Volley S3 !

Oltre 800 fra studenti e giovani atleti hanno giocato e socializzato sotto l'attenta guida di Andrea Lucchetta e Valerio Vermiglio
4 min
TagsS3ModenaLucchetta

MODENA- Il solito entusiasmo, il solito vociare di ogni piazza, di ogni città dove il Volley S3 fa tappa. Oggi, venerdì 8 maggio, è toccato a Modena, nel Parco Novi Sad, dove si sono dati appuntamento 800 partecipanti tra studenti delle scuole e giovani atleti delle società del territorio. Sui campi come sempre Andrea Lucchetta, master smart coach e uno degli ideatori del Volley S3, e Valerio Vermiglio, campione d’Europa con la Nazionale e testimonial del progetto, supportati ogni volta dagli Smart Coach del territorio.

Anche a Modena non sono mancati i momenti dedicati al Sitting Volley S3, la versione inclusiva del progetto che continua ad affiancare le attività tradizionali del Tour della Schiacciata permettendo a tutti di vivere la pallavolo dalla stessa prospettiva, nel segno della condivisione e dell’inclusione. Erano presenti anche Anna Ceccon, Tommaso Cuoghi e Sara Desini, atleti della Nazionale italiana di sitting volley. Grande partecipazione anche per le attività proposte dai partner del circuito. Allo stand di Campagna Amica Coldiretti i ragazzi hanno potuto fare merenda a km 0 con frutta fresca e Parmigiano Reggiano, scoprendo anche la “Ruota della stagionalità”, una grafica semplice e immediata pensata per spiegare ai più giovani il corretto periodo di maturazione di frutta e verdura, promuovendo l’importanza della stagionalità e della filiera corta nell’alimentazione quotidiana. 

Molto apprezzata anche l’attività proposta da Andrea Schiavon insieme a Fondazione Sit: attraverso quiz e domande dedicate al mondo della pallavolo, i partecipanti sono stati coinvolti in momenti di gioco e riflessione con l’obiettivo di diffondere messaggi positivi legati allo sport e alla crescita culturale dei giovani. 
Dopo le tappe di Catania, Napoli e Modena, il Tour 2026 del Volley S3 proseguirà il 15 maggio a Bari, in Piazza del Ferrarese.

Le parole di Vasco Lolli, presidente del Comitato Territoriale Fipav Modena

«È una bellissima giornata perché, pur con tante difficoltà, siamo riusciti a portare così tanti bambini a vivere questa esperienza tutti i nostri territori hanno bisogno di ripartire dai più giovani, di fare tanta attività nelle scuole e promuovere il lavoro delle società. Questo è un primo passo importante per costruire risultati anche in futuro».

Le parole di Federica Venturelli, assessora alla Scuola e Università del Comune di Modena

«Modena è una città dove lo sport fa parte della cultura e dell’identità del territorio  ed è bellissimo vedere una giornata di gioco e divertimento per i ragazzi proprio nel finale dell’anno scolastico. Ma è anche un momento importante perché mette insieme scuola, sport e inclusione, per una pallavolo che possa essere davvero di tutti».

Le parole di Elena Barbieri, referente dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Modena

«Grande impegno da parte della scuola, dei professori e degli insegnanti per una giornata di vera condivisione portare i ragazzi qui in questo periodo dell’anno scolastico non era semplice, ma abbiamo lavorato tutti insieme per riuscire a coinvolgerne il più possibile. Avere così tanti studenti presenti è un risultato enorme».

Acquista ora il tuo biglietto! Segui dal vivo la partita.© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Volley

Da non perdere

Volley S3 approda a ModenaL'S3 ha riempito Piazza dell'Università di Catania

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS