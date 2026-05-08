Che giornata nel Parco Novi Sad di Modena per il Volley S3 !

MODENA - Il solito entusiasmo, il solito vociare di ogni piazza, di ogni città dove il Volley S3 fa tappa. Oggi, venerdì 8 maggio, è toccato a Modena, nel Parco Novi Sad, dove si sono dati appuntamento 800 partecipanti tra studenti delle scuole e giovani atleti delle società del territorio. Sui campi come sempre Andrea Lucchetta, master smart coach e uno degli ideatori del Volley S3, e Valerio Vermiglio, campione d’Europa con la Nazionale e testimonial del progetto, supportati ogni volta dagli Smart Coach del territorio.

Anche a Modena non sono mancati i momenti dedicati al Sitting Volley S3, la versione inclusiva del progetto che continua ad affiancare le attività tradizionali del Tour della Schiacciata permettendo a tutti di vivere la pallavolo dalla stessa prospettiva, nel segno della condivisione e dell’inclusione. Erano presenti anche Anna Ceccon, Tommaso Cuoghi e Sara Desini, atleti della Nazionale italiana di sitting volley. Grande partecipazione anche per le attività proposte dai partner del circuito. Allo stand di Campagna Amica Coldiretti i ragazzi hanno potuto fare merenda a km 0 con frutta fresca e Parmigiano Reggiano, scoprendo anche la “Ruota della stagionalità”, una grafica semplice e immediata pensata per spiegare ai più giovani il corretto periodo di maturazione di frutta e verdura, promuovendo l’importanza della stagionalità e della filiera corta nell’alimentazione quotidiana.

Molto apprezzata anche l’attività proposta da Andrea Schiavon insieme a Fondazione Sit: attraverso quiz e domande dedicate al mondo della pallavolo, i partecipanti sono stati coinvolti in momenti di gioco e riflessione con l’obiettivo di diffondere messaggi positivi legati allo sport e alla crescita culturale dei giovani.

Dopo le tappe di Catania, Napoli e Modena, il Tour 2026 del Volley S3 proseguirà il 15 maggio a Bari, in Piazza del Ferrarese.

Le parole di Vasco Lolli, presidente del Comitato Territoriale Fipav Modena

«È una bellissima giornata perché, pur con tante difficoltà, siamo riusciti a portare così tanti bambini a vivere questa esperienza tutti i nostri territori hanno bisogno di ripartire dai più giovani, di fare tanta attività nelle scuole e promuovere il lavoro delle società. Questo è un primo passo importante per costruire risultati anche in futuro».

Le parole di Federica Venturelli, assessora alla Scuola e Università del Comune di Modena

«Modena è una città dove lo sport fa parte della cultura e dell’identità del territorio ed è bellissimo vedere una giornata di gioco e divertimento per i ragazzi proprio nel finale dell’anno scolastico. Ma è anche un momento importante perché mette insieme scuola, sport e inclusione, per una pallavolo che possa essere davvero di tutti».

Le parole di Elena Barbieri, referente dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Modena

«Grande impegno da parte della scuola, dei professori e degli insegnanti per una giornata di vera condivisione portare i ragazzi qui in questo periodo dell’anno scolastico non era semplice, ma abbiamo lavorato tutti insieme per riuscire a coinvolgerne il più possibile. Avere così tanti studenti presenti è un risultato enorme».