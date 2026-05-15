Paola Egonu e il rapporto con Lautaro Martinez: "Mi ispiro a lui e gli ho chiesto dei consigli"

Egonu: "Sono fiera. Il Mondiale dell'anno scorso è qualcosa di unico"

Paola Egonu, di ruolo opposta, dopo una stagione in Turchia ha deciso di tornare in Italia nel 2023, alla Pro Victoria, dove ha conquistato la sua quinta Supercoppa Italiana. Al termine della stagione, si è espressa così: "Esco veramente col cuore pieno: la fatica, la sofferenza, il fatto di crescere piano piano come gruppo, trovare la nostra identità e condividere quotidianamente quelle emozioni con le sue compagne. Sono molto fiera di loro e anche di me: credo di essermi riscoperta molto, di solito sono una che si massacra molto, però per la prima volta mi porto dietro tanto, mi porto dietro le relazioni, queste compagne rimarranno nel mio cuore in modo un po' più speciale". Poi prosegue parlando della Nazionale e della vittoria del Mondiale: "È ovvio che ogni trofeo ha una storia diversa, anche il Mondiale è una coppa importante perché è il raggiungimento di 8 anni di lavoro, dove ci sono state molte delusioni per poi riuscire a vincere, quindi ha un sapore ancora diverso. Qualcosa di più intimo. Solo chi ha fatto parte di quel ciclo sa cosa vuol dire portarsi a casa l'oro del Mondiale".

Il ruolo di capitana e le confidenze con Lautaro: "Gli ho chiesto dei consigli"

Paola Egonu, tifosa interista, ha parlato di Lautaro Martinez e del loro rapporto: "Quando sono diventata capitana mi sono ispirata molto a Lautaro, l'ho conosciuto e ho chiacchierato con lui, gli ho chiesto dei consigli che sono segreti tra me e lui". Il suo racconto prosegue parlando delle amicizie nel mondo della pallavolo e suelle sue origini. Prima dedica all'amica, Monica De Gennaro: "Una persona che amo veramente con tutta me stessa. Le voglio un bene dell'anima, è una giocatrice fenomenale, una leggenda- Poi prosegue con Sartori: "Benedetta è una mia compagna di squadra, ma l’ho conosciuta al di fuori della pallavolo. Il nostro rapporto è diventato chiamarsi tutti i giorni". Infine, il legame con Francesca Piccinini: "Siamo molto amiche, abbiamo giocato insieme per due anni. Mi ha dato tanto, siamo tuttora amiche e le voglio un bene dell’anima. La cosa che mi dice più spesso è che mi faccio troppe paranoie, che dovrei vivermi la vita più serenamente e far sì che le altre persone possano scoprirmi. Invece io tendo ad essere molto chiusa e farmi i fatti miei. Ho persone al mio fianco che si prendono cura di me, sono molto grata perché non è scontato. Quelle a cui ho dato la possibilità di conoscermi sono poche". Poi conclude parlando delle sue origini e dell'importanza della sua famiglia e di quanto siano importanti i suoi genitori: "Le mie origini sono molto importanti perché non si deve dimenticare mai da dove si viene e soprattutto la storia dei propri genitori, e ciò che hanno fatto per far sì che io fossi chi sono oggi e tutto ciò che ho".