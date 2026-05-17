Monza Campione d'Italia Under 19 per il terzo anno consecutivo

PIACENZA- La regina della categoria under 19 maschile nazionale è Vero Volley Monza. Terzo titolo consecutivo per i lombardi di coach Marchetti che oggi hanno superato in finale i cugini dell’Allianz Diavoli Rosa con il punteggio di 3-1 (25-20, 26-24, 17-25, 25-18) vincendo, dunque, l’undicesima partita su altrettante disputate in questa settimana di FNG emiliano-romagnola. Per la prima volta nella storia una formazione riesce a conquistare tre titoli consecutivi nella categoria under 19; Trentino (2015 e 2016) e Segrate (2017 e 2018) si erano fermate a due.

Il match di questa mattina è andato in scena al PalaBanca, impianto piacentino che il 22 aprile scorso ha visto la Gas Sales Bluenergy Piacenza alzare al cielo la Cev Cup.

Nella finale 3°-4° posto, disputatasi invece al Palazzetto Salvadè, Romeo Volley Meta ha battuto al tie-break 3-2 (21-25, 25-19, 20-25, 27-25, 15-11) Anderlini MO.RE; risultato che ha permesso dunque ai campani di conquistare il gradino più basso del podio nazionale.

Da segnalare la presenza, alla cerimonia di premiazione, della consigliera federale Giusy Cenedese, dei presidenti dei CT FIPAV Piacenza, Parma, Romagna, Reggio Emilia e Milano Monza Lecco; Elisa Ghezzi, Cesare Gandolfi, Fosco Mascella, Alessandro Ambrogi e William Aimar e degli ex giocatori azzurri Hristo Zlatanov e Luca Tencati.

L’organizzazione dell’evento in Emilia Romagna è stata resa possibile grazie al sostegno della Regione Emilia Romagna che, con il progetto Sport Valley, da anni sostiene le attività federali.

La cronaca della finale

Prima metà di set caratterizzata da un grande equilibrio tra le due formazioni (6-6, 9-9, 14-14). Vero Volley è la prima a prendere il largo (18-14, 19-17, 22-20). I rosanero non riescono a reagire e Monza chiude sul 25-20 grazie ad un attacco del capitano Alimenti murato out dagli avversari.

I Diavoli reagiscono subito partendo forte nel secondo parziale (2-6, 3-8, 8-13). Sul 8-13 per la formazione di Brugherio, infatti, coach Marchetti ha già speso entrambi i tempi di sospensione. I ragazzi di Traviglia mantengono il vantaggio fino al 18-20, ma Vero Volley raggiunge la parità prima sul 22-22 e poi sul 24-24. Qui si guadagna il primo set point (25-24) e lo sfrutta subito grazie ad un attacco di Nicolò Mapelli (26-24).

L’Allianz Diavoli Rosa approccia la terza frazione come quella precedente, ma questa volta non sbaglia il colpo. Guadagna il +5 sul 12-17 e sul 15-20 spiazzando la Vero Volley. Argano chiude infine il discorso sul 17-25.

Monza non si fa intimidire e inizia il quarto set con il piede sull’acceleratore (5-1, 7-2, 12-6). Il massimo vantaggio arriva a +10 sul 22-12. In questo momento lo scudetto è molto vicino e infatti arriva al terzo match point, sul 25-18, grazie ad un servizio a rete del numero 3 dei Diavoli Benacchio.

Le parole del tecnico della Vero Volley Monza Mauro Marchetti

« Abbiamo vinto undici partite su undici in questa Finale Nazionale e abbiamo vinto le ultime 3 Finali di categoria. Questo è il segno evidente di un movimento che sta lavorando molto bene. Abbiamo dei talenti e li stiamo crescendo bene. Questi ragazzi sono encomiabili, hanno dato veramente tutto in questa settimana. Vero Volley-Diavoli è una gara che si gioca spesso, questo spinge entrambe le formazioni a cercare sempre soluzioni nuove. Il motivo per il quale a volte vinciamo noi e a volte loro è che entrambi gli staff sono veramente di alto livello ».

Le parole del capitano della Vero Volley Monza Alessandro Alimenti

« Non ci sono parole per descrivere questo percorso. Abbiamo giocato una settimana ad altissimi livelli con una voglia di vincere e di scrivere la storia pazzesca. Nessuno ha mai vinto tre titoli under 19 consecutivi e siamo felicissimi. Siamo Campioni d’Italia ed è bellissimo. Mauro Marchetti è sempre dalla nostra parte. Ha un amore smisurato per questo sport e per i suoi giocatori. È l’anima e il cuore di questa squadra ».

Il roster Campione D’italia

Alessandro Alimenti, Leonardo Bonacchi, Vittorio Bonandrini, Alessandro Bonino, Lorenzo Ciampi, Massimo Del Torre, Hryhorii Khotsevitch Germak, Riccardo Lagravinese, Nicolò Mapelli, Nicolò Massaroli, Alessandro Piva, Andrea Rizzo, Riccardo Santomassimo, Andrea Usanza. All. Mauro Giuseppe Marchetti, 2 all. Riccardo Ballabio.

I premi individuali

Miglior centrale: Giovanni Gragnaniello (Romeo Volley Meta)

Miglior attacante: Federico Argano (Allianz Diavoli Rosa)

Miglior libero: Jacopo Corbetta (Allianz Diavoli Rosa)

Miglior palleggiatore: Leonardo Bonacchi (Autopancotti Vero Volley Monza)

MVP: Nicolò Mapelli (Autopancotti Vero Volley Monza)

I risultati delle finali, 17/05

7°-8° posto, PalaGamba: Itas Trentino-Marino Pallavolo 1-3 (20-25, 25-23, 23-25, 20-25)

5°-6° posto, Palazzetto Salvadè: Kioene Padova-Volley Treviso 1-3: (25-27, 20-25, 25-22, 21-25)

3°-4° posto, Palazzetto Salvadè: Romeo Volley Meta-Anderlini MO.RE 3-2 (21-25, 25-19, 20-25, 27-25, 15-11)

1°-2° posto, PalaBanca: Autopancotti Vero Volley Monza-Allianz Diavoli Rosa 3-1 (25-20, 26-24, 17-25, 25-18)

L’ albo d’oro Under 19 maschile

2025/26 Autopancotti Vero Volley Monza

2024/25 Assipal Vero Volley Monza

2023/24 Assipal Vero Volley Monza

2022/23 Consar Ravenna

2021/22 Matervolley Castellana

2020/21 Colombo Volley Genova

2019/20 finali non disputate

2018/19 Volley Treviso (Under 18)

2017/18 Volley Segrate 1978 (Under 18)

2016/17 Volley Segrate 1978

2015/16 Volley Treviso

2014/15 Diatec Trentino

2013/14 Itas Trentino Volley

2012/13 Lube Banca Marche MC