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Fefè De Giorgi: "Noi, modello da imitare"

Il ct della Nazionale maschile (5 titoli iridati in carriera) pronto per l’assalto all’Europeo: "Non siamo i più forti: lavoreremo  per restare al top"
Pasquale Di Santillo
1 min
TagsDe GiorgiPallavolo

Ha passato l’autunno e l’inverno a fare l’oratore, il ballerino, a spiegare in lungo e in largo per la penisola come si vince e rivince un titolo Mondiale nella pallavolo, perché lui se ne intende. Lui, Fefè De Giorgi, unico “vivente” ad averne 5 in bacheca. Un record, quello di Mister Mondiale, l’uomo palazzetto a Squinzano, terra natia di Puglia. E ora che ha ripreso ad allenare i suoi ragazzi gli sembra quasi di tornare a respirare. Perch&e

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