Fefè De Giorgi: "Noi, modello da imitare"

Ha passato l’autunno e l’inverno a fare l’oratore, il ballerino, a spiegare in lungo e in largo per la penisola come si vince e rivince un titolo Mondiale nella pallavolo, perché lui se ne intende. Lui, Fefè De Giorgi, unico “vivente” ad averne 5 in bacheca. Un record, quello di Mister Mondiale, l’uomo palazzetto a Squinzano, terra natia di Puglia. E ora che ha ripreso ad allenare i suoi ragazzi gli sembra quasi di tornare a respirare. Perch&e