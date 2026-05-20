Volley Mercato: Veronica Taborelli sarà la bomber di Offanengo

LA CARRIERA-

Nata il 22 marzo 1994, la giocatrice milanese vanta una lunghissima carriera in serie A vestendo le maglie di Busto Arsizio (biennio sponda Yamamay), Piacenza e Perugia nella massima serie e di Scandicci, Soverato, Marsala, Macerata, Mondovì, Talmassons ed Esperia Cremona (quest’ultima dal 2023 al 2025), oltre alla già citata scorsa annata alla Futura e alla stagione in B1 a Pinerolo nell’annata 2016/2017. Nella scorsa stagione, è stata la sedicesima miglior attaccante dell’intera A2 in regular season con 425 palloni messi a terra in 28 partite, sfiorando la quota 500 (498) con le altre quattro partite nei play off. Top 15 anche nella speciale graduatoria degli ace (26 nella stagione regolare, quattordicesima posizione dell’intero campionato), poi saliti a quota 31 nella post season.

Le parole di Veronica Taborelli

« Ho sfidato Offanengo con diverse squadre e da avversaria ho sempre visto un ambiente “caldo”, con un tifo molto presente, inoltre mi han sempre parlato bene di questa società. Uno degli obiettivi che mi pongo è rimettersi in gioco sempre, spronare me stessa a migliorare, perché si può sempre far meglio e crescere. Vengo da una stagione che per me è andata molto bene, sopra le aspettative. Venendo da un brutto infortunio, non avevo grandi pretese, se non riprendere e ritrovare la forma, togliendo le paure tipiche dopo un trauma. Tutto è andato bene e sono felice della stagione che sono riuscita a disputare. Perché Offanengo? E’ stata una scelta di progetto, mi intrigava l’idea di migliorare e crescere insieme per portare questa realtà dove merita di stare. Essere una giocatrice di esperienza in un nuovo ciclo che si apre mi stimola, mi rimetto in gioco e cercherò di portare a beneficio della squadra ciò che ho imparato nel corso degli anni, ma lo dico a 360 gradi perché si possono apprendere tante cose anche da compagne di squadra più giovani. Alla Trasporti Bressan sarà un’avventura stimolante ».