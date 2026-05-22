Dove vedere in tv Italia-Serbia del volley: l'orario della sfida della Nazionale di Velasco

Dopo le prime vittorie stagionali ottenute contro la Francia, la Nazionale italiana femminile di pallavolo torna in campo da stasera per la prima sfida a Genova dell’ AIA AeQuilibrium Cup Women Elite 2026 contro la Serbia , quadrangolare amichevole che vedrà protagoniste, oltre alle azzurre e alle serbe, anche Turchia e Polonia. Un torneo che segna il debutto di Kate Antropova nel nuovo (vecchio) ruolo di schiacciatrice scelto d’intesa con il ct Julio Velasco per sfruttare al massimo le potenzialità offensive del gruppo azzurro in coppia con Paola Egonu , che però ancora non è rientrata nel gruppo.

Il programma dell'Italia e non solo

La partita dell'Italvolley di Velasco è in programma oggi, venerdì 22 maggio, alle ore 21. Prima, però, Polonia-Turchia alle 17. Domani invece l'incrocio da seguire sarà quello tra Polonia e Serbia (ore 17), mentre l'Italia sfiderà la Turchia alle 21. Il tris di gare verrà chiuso domenica con Turchia-Serbia alle 17 e Italia-Polonia alle 21.

Dove vedere in tv l'Italia

Tutte le partite dell'Italia e del quadrangolare verranno trasmesse in diretta televisiva e streaming su RaiSport e Sky.