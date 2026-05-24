Lo scudetto Under 16 Femminile se lo prende l'Imoco

Percorso pressoché perfetto quello delle ragazze di Elisa Sperandio che, in questa FNG umbra, hanno incassato solo una sconfitta al tie-break contro le pugliesi di Cutrofiano nell’ultima uscita della pool F della Fase Scudetto. Nella fase ad eliminazione diretta sono arrivati, invece, due successi per 3-0 e uno per 3-1; 3-0 contro Anderlini ai quarti di finale, 3-1 su Club76 PlayAsti in semifinale e, infine, il 3-0 più importante nella giornata odierna.

Nella finale 3°-4° posto, disputatasi al Palazzetto di Cannara, Volley Friends Roma ha inflitto un secco 3-0 (25-13, 25-13, 25-15) a Club76 PlayAsti guadagnandosi così il gradino più basso del podio.

Presenti ad assistere al match anche il Direttore Tecnico delle Squadre Nazionali Giovanili Femminili Marco Mencarelli e Monica Cresta; coach della Nazionale under 17 femminile che quest’estate sarà impegnata nei Mondiali, dal 6 al 16 agosto, a Santiago Del Cile (Cile).

Da segnalare la presenza, alla cerimonia di premiazione, del consigliere federale Giuseppe Lomurno, del presidente CR FIPAV Umbria Agostino Benedetti, del presidente del CONI Umbria Fabio Moscatelli, del sindaco di Cannara Fabrizio Gareggia e dell’Assessora allo Sport del Comune di Assisi Veronica Cavallucci.

Primo set a senso unico sin dai primi punti. Imoco entra subito in ritmo (4-1, 7-3, 9-3). Due ace di fila di Enescu (11-4, 12-4) costringono poi coach Riccardo Rocco a spendere il secondo tempo tecnico di sospensione. Al rientro in campo le biancoverdi non riescono comunque a reagire e Conegliano chiude sul 25-11.

Nel secondo parziale Torri prova a ribaltare la situazione e si porta a +2 sul 7-9 costringendo Elisa Sperandio a richiamare le sue in panchina. La forza dell’Imoco viene fuori poco dopo; sorpasso e allungo (16-10, 18-11) con chiusura finale sul 25-17.

Torri non riesce mai ad ingranare la marcia e a esprimere il proprio gioco. Imoco ne approfitta e prende subito il largo anche nella terza frazione (6-2, 11-4, 16-5). Alla prima palla match la ragazze di Elisa Sperandio archiviano la pratica con il punteggio di 25-10.

Le parole del tecnico della Valentino Ricci Imoco Elisa Sperandio

« Questa finale è perfetta dal punto di vista del risultato. Le finali bisogna portarle a casa, a volte anche senza giocare la miglior pallavolo. Siamo state molto tese in questi giorni e, in alcuni casi, anche tanto contratte. Le aspettative c’erano, volevamo tanto e l’abbiamo ottenuto ».

Le parole della capitana della Valentino Ricci

« Conoscevamo molto bene Torri dato che l’avevamo già affrontata in stagione. In queste Finali Nazionali siamo partite un pochino a rilento ma poi abbiamo fatto delle cose assurde. Siamo cresciute tantissimo come gioco e come squadra. Siamo arrivate in finale e abbiamo fatto una grandissima prestazione contro una grande squadra ».

Il roster Campione d’Italia

Valentino Ricci Imoco: Anna Mia Pegorin, Giulia Pugiotto, Viola Toccane, Matilde Borello, Noemi Casonato, Nicole Crotta, Greta Ballarin, Gaia Bozza, Raisa Andreea Enescu, Sofia Saltarel, Stella Brustolin, Gioia Fortuna, Vittoria Quero, Beatrice Marconato. All. Elisa Sperandio, 2° All. Giulio Bottosso.

I premi individuali

MIGLIOR CENTRALE: Elena Di Napoli (Volley Friends Rom)

MIGLIOR ATTACANTE: Matilde Borello (Valentino Ricci Imoco)

MIGLIOR LIBERO: Gaia Bozza (Valentino Ricci Imoco)

MIGLIOR PALLEGGIATRICE: Gemma Alderani (US Torri)

MVP: Raisa Andreea Enescu (Valentino Ricci Imoco)

I risultati delle finali

7°-8° posto, PalaSir: Savino Del Bene Scandicci-Vero Volley Unika 0-3 (16-25, 24-26, 16-25)

5°-6° posto, Palestra S.M. Pennacchi: Moma Anderlini-Volleyrò CDP 1-3 (25-22, 22-25, 11-25, 14-25)

3°-4° posto, Palazzetto Cannara: Club 76 PlayAsti-Volley Friends Roma 0-3 (13-25, 13-25, 15-25)

1°-2° posto, PalaBarton Energy: Valentino Ricci Imoco-US Torri 3-0 (25-11, 25-17, 25-10)

L'albo d'oro Under 16 femminile

2025/2026 Valentino Ricci Imoco

2024/2025 Volleyrò CDP

2023/24 - Vero Volley Banco BPM

2022/23 - VolleyRò Casal de' Pazzi Roma

2021/22 - InVolley Piemonte Fiorentini Chieri-Cambiano TO

2020/21 - VolleyRò Casal de' Pazzi Roma*

2019/20 - NON DISPUTATA

2018/19 - Lemen Volley Bergamo

2017/18 - VolleyRò Casal de' Pazzi Roma

2016/17 - Gruppo Imm.re Varese PV Orago/Visette Vbest VA

2015/16 - VolleyRò Casal de' Pazzi Roma

2014/15 - VolleyRò Casal de' Pazzi Roma

2013/14 - VolleyRò Casal de' Pazzi Roma

2012/13 - Amatori Atl. Orago VA

2011/12 - BrunoPremi Bassano VI

2010/11 - Amatori Atl. Orago VA

2009/10 - Amatori Atl. Orago VA

2008/09 - Amatori Atl. Orago VA

2007/08 - Foppapedretti Bergamo

2006/07 - F.Anderlini Modena

2005/06 - In Volley Chieri Cambiano TO

2004/05 - Pro Patria Milano*

2003/04 - Zambon San Donà VE*

2002/03 - Casal de' Pazzi Zavota Roma*

2001/02 - Green Volley Vercelli*

2000/01 - Green Volley Vercelli*

1999/00 - San Paolo Ostiense Roma

1998/99 - Omnitel Modena

1997/98 - Us Sanmartinese Novara

1996/97 - Oranfrizer Sestese FI

1995/96 - Alpam Roma

1994/95 - Omegna Pallavolo VB

1993/94 - Pallavolo Carrarese MS

1992/93 - Pallavolo Carrarese MS

1991/92 - Gifra Vigevano PV

1990/91 - Pallavolo Mogliano Veneto TV

1989/90 - Pallavolo Carrarese MS

1988/89 - Pallavolo Carrarese MS

1987/88 - Mogliano Veneto TV

1986/87 - Aurora Passalacqua Giarratana RG

1985/86 - Teodora Ravenna