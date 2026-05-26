Trionfo storico per l'Asd Giarratana Volley che approda in Serie B

Giarratana, in provincia di Ragusa, è uno di quei luoghi che sembrano vivere fuori dal tempo, un paese di tremila anime arrampicato sui Monti Iblei dove la pallavolo non è mai stata soltanto uno sport, ma un tratto identitario, un’abitudine collettiva, un modo di riconoscersi. Da lì arriva una delle storie più sorprendenti e luminose della stagione sportiva italiana: la promozione dell’Asd Giarratana Volley maschile in Serie B, un traguardo che profuma di impresa e di appartenenza, conquistato al termine di una stagione travolgente, vissuta con la fame e la determinazione di chi sa che ogni punto può cambiare la storia.

La vittoria decisiva, ottenuta domenica scorsa a Isola delle Femmine contro la Don Orione & Capacense, è stata molto più di una partita. È stata la rappresentazione plastica di un anno intero di sacrifici, di allenamenti, di trasferte, di momenti in cui la fatica sembrava superare la forza. I parziali raccontano una battaglia vera, con un secondo set perso ai vantaggi e la capacità di rialzarsi subito dopo, come fanno le squadre che hanno un’anima prima ancora che un sistema di gioco. Ma la verità è che questo trionfo non nasce in una sera di maggio: nasce nei mesi precedenti, nella costruzione paziente di un progetto che ha saputo trasformare una tradizione in un futuro credibile.

Il merito è di una società, di proprietà del patron Giacomo Puma e di Marco Baglieri, che ha scelto la via più difficile e più nobile: quella della programmazione. Il presidente Salvatore Pagano ha creduto in questo percorso quando era ancora un’idea, lo ha difeso quando sembrava troppo ambizioso e oggi può guardare la sua comunità negli occhi sapendo di aver acceso una scintilla che andrà ben oltre questa promozione. Accanto a lui, coach Gianluca Giacchi ha modellato una squadra capace di essere gruppo prima che formazione, un collettivo che ha trovato nella disciplina e nella fiducia reciproca la chiave per superare ogni ostacolo.

E poi ci sono i protagonisti in campo, a cominciare dal capitano Dionisio Dipasquale, simbolo di leadership e radicamento, guida tecnica ed emotiva di un team che ha saputo trasformare ogni allenamento in un passo verso il sogno. Attorno a lui, giovani cresciuti nel vivaio e giocatori più esperti hanno costruito un equilibrio perfetto, fatto di entusiasmo e responsabilità, di coraggio e maturità.