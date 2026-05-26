Trionfo storico per l'Asd Giarratana Volley che approda in Serie B
Giarratana, in provincia di Ragusa, è uno di quei luoghi che sembrano vivere fuori dal tempo, un paese di tremila anime arrampicato sui Monti Iblei dove la pallavolo non è mai stata soltanto uno sport, ma un tratto identitario, un’abitudine collettiva, un modo di riconoscersi. Da lì arriva una delle storie più sorprendenti e luminose della stagione sportiva italiana: la promozione dell’Asd Giarratana Volley maschile in Serie B, un traguardo che profuma di impresa e di appartenenza, conquistato al termine di una stagione travolgente, vissuta con la fame e la determinazione di chi sa che ogni punto può cambiare la storia.
La vittoria decisiva, ottenuta domenica scorsa a Isola delle Femmine contro la Don Orione & Capacense, è stata molto più di una partita. È stata la rappresentazione plastica di un anno intero di sacrifici, di allenamenti, di trasferte, di momenti in cui la fatica sembrava superare la forza. I parziali raccontano una battaglia vera, con un secondo set perso ai vantaggi e la capacità di rialzarsi subito dopo, come fanno le squadre che hanno un’anima prima ancora che un sistema di gioco. Ma la verità è che questo trionfo non nasce in una sera di maggio: nasce nei mesi precedenti, nella costruzione paziente di un progetto che ha saputo trasformare una tradizione in un futuro credibile.
Il merito è di una società, di proprietà del patron Giacomo Puma e di Marco Baglieri, che ha scelto la via più difficile e più nobile: quella della programmazione. Il presidente Salvatore Pagano ha creduto in questo percorso quando era ancora un’idea, lo ha difeso quando sembrava troppo ambizioso e oggi può guardare la sua comunità negli occhi sapendo di aver acceso una scintilla che andrà ben oltre questa promozione. Accanto a lui, coach Gianluca Giacchi ha modellato una squadra capace di essere gruppo prima che formazione, un collettivo che ha trovato nella disciplina e nella fiducia reciproca la chiave per superare ogni ostacolo.
E poi ci sono i protagonisti in campo, a cominciare dal capitano Dionisio Dipasquale, simbolo di leadership e radicamento, guida tecnica ed emotiva di un team che ha saputo trasformare ogni allenamento in un passo verso il sogno. Attorno a lui, giovani cresciuti nel vivaio e giocatori più esperti hanno costruito un equilibrio perfetto, fatto di entusiasmo e responsabilità, di coraggio e maturità.
La promozione in Serie B
La promozione in Serie B assume un valore ancora più grande perché arriva da una realtà piccola, dove ogni successo sportivo è un patrimonio condiviso. A Isola delle Femmine, nella partita che valeva una stagione, la tribuna era un mosaico di volti arrivati da Giarratana: famiglie, ragazzi, adulti, tutti uniti da un orgoglio che non conosce categorie. Non era solo tifo, era un paese intero che si muoveva insieme alla sua squadra, trasformando una trasferta in un rito collettivo.
In un’Italia sportiva spesso dominata da grandi città e budget importanti, Giarratana ricorda a tutti che lo sport sa ancora regalare storie capaci di superare la logica e la geografia. Qui la pallavolo non è mai morta, ha solo aspettato il momento giusto per rinascere. E questa rinascita porta i nomi di chi ci ha creduto, di chi ha lavorato, di chi ha trasformato un sogno in un risultato concreto.
Ora si apre un nuovo capitolo. La Serie B non è un punto d’arrivo, ma un punto di partenza. La squadra, la società e la comunità lo sanno bene. E forse è proprio questo il segreto di Giarratana: la consapevolezza che certe storie non finiscono con una promozione. Cominciano.