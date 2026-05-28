Al Pala Fonte di Roma l’epilogo del 33^ Volley Scuola: edizione da record per la FIPAV Lazio

Questa edizione dello storico torneo, che dopo oltre tre decadi di storia continua ad emozionare e attrarre gli istituti di Roma e provincia, vogliosi di formare squadre disposte a scendere in campo per contendersi l'ambito traguardo, è arrivata in questa settimana all'atto conclusivo, svolto al PalaFonte di Roma, e anticipato dalle manifestazioni di Sitting Volley e Beach volley che rappresentano un ideale percorso congiunto di diffusione delle discipline pallavolistiche nelle scuole della Città Metropolitana di Roma.

Ecco le finali al PalaFonte

Le gare finali al PalaFonte hanno decretato il successo del Liceo Enriques per la categoria Junior Maschile e Femminile e dei Licei Giordano Bruno (F) e Labriola (M) per la categoria Open. Per l'edizione 2026 ben 110 sono stati gli istituti d’istruzione superiore coinvolti, 226 le squadre che nei mesi si sono contese i titoli delle quattro categorie (eguagliato il record del 2025). Queste le finali andate in scena nella due giorni di manifestazione presso il Pala Fonte di Roma: Per la categoria Junior M, la Finale 3° - 4° posto ha visto sfidarsi il LICEO B. DA NORCIA e l'IIS VIA SILVESTRI, gara terminata col successo del Via Silvestri che ha così conquistato il bronzo, mentre la Finale 1°- 2° posto è stata la gara tra il LICEO NEWTON e il LICEO ENRIQUES, terminata in favore dell'Enriques che così bissa il successo della scorsa edizione. Nel femminile, la Finale 1° - 2° posto è stata la gara LICEO ENRIQUES – ISS VIA ROMA 298, con il risultato di 2-0 per l'Enriques che così fa bottino pieno nel torneo Junior. La Finale 3° - 4° posto invece è stata la gara IIS PANTALEONI BUONARROTI vs LICEO ORAZIO, che ha visto prevalere il Liceo Pantaleoni Buonarroti. Per la categoria Open Femminile, il gran finale per l'oro è stato il match LICEO MORGAGNI – IMS G. BRUNO, terminato col successo del Giordano Bruno per 2-0; mentre la Finale 3° - 4° posto LICEO AMALDI – LICEO SOCRATE ha visto prevalere l'Amaldi che si prende così il bronzo. Per l'OPEN MASCHILE, la Finale 1° - 2° posto è stata la gara tra LICEO LABRIOLA – LICEO NOMENTANO, con vittoria del Labriola, mentre la Finale 3° - 4° posto IIS PACINOTTI ARCHIMEDE – LICEO SPALLANZANI ha visto vincere il Pacinotti, con lo Spallanzani che si è quindi piazzato al 4 posto.

Ospiti speciali della due giorni di finali sono stati Daniele Parrucci, Ferdinando Bonessio e Andrea Burlandi, rappresentanti rispettivamente dell’Amministrazione capitolina e del CONI Lazio, i quali sono stati omaggiati di uno speciale quadro di ringraziamento per la collaborazione da parte del CR Fipav Lazio. Gradita presenza alle premiazioni anche di Claudio Martinelli, Presidente del CT Fipav Roma, Luciano Cecchi, ideatore del Torneo, Paolo Brescia (Vicepresidente del CR Fipav Lazio) e i consiglieri regionali FIPAV Luigi dell’Orso e Antonietta Epifanio.

Le dichiarazioni ufficiali sul torneo

A fare gli onori di casa il Presidente FIPAV Lazio Massimo Moni che nel salutare l’edizione appena conclusa ha dichiarato: "Questo evento è un impegno storico che continuerà negli anni. 226 squadre iscritte, 110 istituti fare entrare lo sport nelle scuole è fondamentale. Non solo indoor, ma anche beach e sitting, noi metteremo sempre in campo le nostre migliori energie per il futuro. Vi aspettiamo infatti già alla 34esima edizione, con grande soddisfazione. Grazie a tutte le scuole, ai dirigenti e ai professori, ma grazie ai ragazzi per l'impegno che ci mettono. Non posso non menzionare infine lo staff del Comitato regionale che – a tutti i livelli e in tutti i settori – ha contribuito alla riuscita della manifestazione. Al prossimo anno, w la Pallavolo!"

Daniele Parrucci, Vicepresidente Commissione Sport Roma Capitale, Delegato all'Edilizia Scolastica per la Città Metropolitana non ha fatto mancare il suo saluto e la sua vicinanza al Comitato regionale: "Come Roma Capitale e Città metropolitana, siamo contenti di aver preso parte a questa 33esima edizione. Il volley scuola è ormai una tappa fissa nelle scuole del territorio, e il grande risultato dell'iniziativa conferma la sua qualità. I complimenti vanno fatti ai ragazzi, anche nel beach e sitting volley. Noi vi saremo sempre vicini (rivolgendosi a FIPAV Lazio, nda) come amministrazione, ve lo meritate".

Ferdinando Bonessio, Presidente della X Commissione Sport di Roma Capitale ha salutato con soddisfazione la buona riuscita dell’evento: “Conclusa nel migliore dei modi questa edizione, è stato bellissimo veder confrontarsi le categorie Junior e Open, ma anche e soprattutto i ragazzi nel Sitting volley e Beach volley, con tantissimi istituti coinvolti. Il piacere maggiore è che la finale di quest’anno si sia svolta in un impianto di Roma capitale. L’appuntamento va all’edizione 2027”.

Andrea Burlandi (CONI Lazio) ha salutato i presenti con il solito grande legame che lo contraddistingue con la pallavolo laziale: "Arrivare a 33 edizioni dimostra come la volontà e l’attenzione verso i più giovani e le più giovani, verso l’attività scolastica é priorità assoluta per l’attività di FIPAV Lazio, sostenuta fortemente da Coni Lazio”.

Luciano Cecchi (ideatore del Torneo), rivolgendosi ai docenti di scienze motorie ha dichiarato: "Facciamo il vero applauso a loro, che sacrificano il loro tempo per la passione di questa professione, che vanno elogiati senza se e senza ma....Volley Scuola é stata un’esigenza 33 anni fa di un movimento che ora dimostra sempre di più quanto quel modello fosse esatto e coerente con il nostro mondo”.

L’Edizione 2026 tra passato, presente e futuro

Radicati nel futuro è stato il motto dell'edizione 2026 del Volley Scuola: non è un semplice slogan, ma è la sintesi di una manifestazione che resiste, si rafforza, si allarga e che, al tempo stesso, nutre, dà vita, rinnova. Nato come un torneo scolastico, il Volley Scuola si è rapidamente trasformato in un patrimonio collettivo, un evento che da trentatré anni (con gli occhi già alla 34esima edizione) chiama a raccolta migliaia di ragazzi e ragazze, invitandoli a fare qualcosa di tanto semplice quanto significativo: praticare sport e farlo attivamente, con passione e dedizione. Sono tante le testimonianze di chi questo torneo lo porta ancora nel cuore e che anche in questa edizione si sono ritrovati sui campi del territorio: ricordi di giocatori, professori, arbitri, addetti ai lavori e tante le speranze di chi vuole scendere in campo a tutti i costi. Perché il Volley Scuola racconta di amicizie, di sogni, di vittorie e di sconfitte, sempre guidati da valori condivisi. Così, dentro e fuori dal campo, il Volley Scuola si radica nelle abitudini e cresce, affermandosi costantemente come modello pedagogico valido per le generazioni di ieri, di oggi e di domani.