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Volley S3: ridefinite le date di Milano, Bari e Torino

Volley S3: ridefinite le date di Milano, Bari e Torino

Il Tour 2026, è pronto a tornare nelle piazze con il recupero delle tappe rinviate nello scorso mese di maggio. Il 2 ottobre si giocherà nel capoluogo lombardo, in Piazza Duca d’Aosta, il 7 ottobre nella città pugliese, nella cornice di Piazza del Ferrarese, il 13 ottobre in Piemonte, a Parco Dora
2 min
TagsS3MilanoTorino

ROMA-Il Volley S3, Tour 2026, è pronto a tornare nelle piazze con il recupero delle tappe rinviate nello scorso mese di maggio. Sono state definite le nuove date degli appuntamenti di Milano, Bari e Torino, che manterranno invariate le location già individuate nel calendario originario.

Il nuovo percorso riprogrammato in autunno prenderà il via il 2 ottobre a Milano, in Piazza Duca d’Aosta, per poi proseguire il 7 ottobre a Bari, nella cornice di Piazza del Ferrarese, e concludersi il 13 ottobre a Torino, a Parco Dora, uno dei luoghi simbolo della cultura urbana torinese. Nel calendario si inserisce anche la tappa di Roma del 9 ottobre nella suggestiva area di Piazza di Siena.

Per l’appuntamento capitolino il Volley S3 sarà S3 CONNECT con l’iniziativa europea Erasmus+ Sport coordinata dalla FIPAV e finalizzata a promuovere stili di vita sani, inclusione sociale e sviluppo di competenze attraverso lo sport, unendo il modello Volley S3 e la metodologia Educazione Attraverso lo Sport (ETS). Nel progetto sono coinvolte anche la Federazione turca di pallavolo (TVF) e la Federazione islandese.

Le piazze torneranno così a trasformarsi in campi di gioco a cielo aperto dedicati ai più giovani, tra sport, sorrisi e inclusione. Protagonisti saranno ancora una volta i ragazzi, che potranno vivere un’esperienza di gioco insieme ad Andrea Lucchetta, master smart coach e uno degli ideatori del Volley S3, e a Valerio Vermiglio, campione d’Europa con la Nazionale e testimonial del progetto, supportati di volta in volta dagli Smart Coach FIPAV del territorio.

I partner del Circuito 2026 sono: ESA con il Progetto IRIDE, MASAF - ISMEA, MINISTRO PER LO SPORT E I GIOVANI, Università degli Studi di Roma Tor Vergata, Campagna Amica (Coldiretti), Susan G. Komen Italia, Decathlon, RAI Kids e Fondazione Sit.

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