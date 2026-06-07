Dove vedere Brasile-Italia Nations League volley: data e orario

L'Italvolley femminile di Velasco continua a scoprirsi divertendosi e vincendo. In ventuno ore ha battuto l'Olanda 3-0 e la Turchia 3-1, due successi in Nations League arrivati dopo quello al debutto contro l'Ungheria (3-0). Questa sera (domenica 7 giugno) la nostra Nazionale è attesa dal confronto attesissimo contro le padrone di casa del Brasile , anch'esso imbattuto e in un ottimo stato di forma: vittoria contro Olanda e Repubblica Dominicana per 3-1 e Bulgaria per 3-0. La sfida tra Italia e Brasile chiuderà la prima settimana delle quattro di Vnl, il ct Velasco spera con un'altra buona prova.

Come arriva l'Italia di Velasco contro il Brasile

L'Italia sperimentale lanciata in questa prima pool giocata in Brasile sta iniziando ad avere una sua fisionomia concreta e vincente. Le novità inserite nel gruppo, come le giovanissime Adigwe e Manfredini, si muovono in campo con la sicurezza delle veterane esaltandosi nei momenti in cui le partite si infiammano. Anche la centrale Meli sembra non subire più di tanto il salto di qualità, mentre Nwakalor, Omoruyo e Fersino fanno sfoggio delle loro conosciute qualità. Tenuta a riposo nella prima gara, Nervini è stata una delle protagoniste migliori del match contro le turche segnando 17 punti, ricevendo e difendendo al top delle sue possibilità, facendo intendere che la crescita che l’aveva portata ad essere titolare al Mondiale è proseguita.

A che ora Brasile-Italia

L'appuntamento per il match di questa sera è alle ore 19.30 al Palasport Nilson Nelson di Brasilia. L’Italia concluderà la prima settimana di gare nell’attesa sfida con le padrone di casa brasiliane, che non potranno utilizzare Gabi, come ha già annunciato Zé Roberto sottolineando i problemi alla schiena della fuoriclasse di Comegliano.

Dove vedere Brasile-Italia in tv e streaming

Per Brasile-Italia non è prevista la diretta tivù, ma il match sarà trasmesso live in streaming su Dazn e su VBTV, entrambi a pagamento.