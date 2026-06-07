Il tricolore Under 13 è di Treviso
CECINA (LIVORNO)-Il tricolore Under 13 se lo cuce sul petto il Volley Treviso che ha dominato al Palasport Franco Poggetti di Cecina la finale dell’ultimo appuntamento delle BigMat Finali Nazionali Giovanili 2026 battendo 3-0 (25-10, 25-20, 25-19) la Studio Fracassi Futura.
Davanti al pubblico presente nell’impianto toscano, la formazione veneta ha indirizzato il match fin dalle prime battute, aggiudicandosi il primo set con un ampio margine. Più equilibrati il secondo e il terzo parziale, nei quali Futura ha provato a rimanere in partita, senza però riuscire a interrompere la continuità di gioco mostrata dal Treviso, capace di chiudere l’incontro in tre set e laurearsi campione d’Italia di categoria.
Il percorso di Volley Treviso verso il titolo è stato caratterizzato da continuità e solidità. La formazione veneta ha chiuso al primo posto il Girone C a punteggio pieno, totalizzando 9 punti grazie a tre successi su tre incontri disputati. Nella semifinale, la squadra di coach Cappelletto ha confermato la propria determinazione, superando i Diavoli Rosa e staccando il pass per la finale, dove ha affrontato i friulani del Futura, aggiudicandosi il titolo con un 3-0 netto.
Si chiude dunque al secondo posto il cammino dei ragazzi di coach Gazzola. Dopo aver chiuso al primo posto il Girone B e aver conquistato l’accesso alla finale grazie al successo al tie-break su Colombo Genova, la formazione friulana ha concluso la propria esperienza a Cecina con una prestigiosa medaglia d’argento, mostrando nel corso del torneo qualità, carattere e grande determinazione.
Il terzo gradino del podio è stato conquistato dai Diavoli Rosa, che nella finale per il terzo posto hanno superato Colombo Genova con un netto 3-0 (8-25, 20-25, 25-21).
Le parole di Simone Cappelletto, allenatore Volley Treviso, squadra prima classificata
« Le Finali Nazionali sono sempre state un sogno per me. Essere qui e vincerle è davvero incredibile. È stato un percorso impegnativo, affrontando realtà importanti, ma sono estremamente soddisfatto: i ragazzi sono stati semplicemente meravigliosi ».
Giovanni Gazzola e Marco Alberto Rossetto, allenatori Studio Fracassi Futura, squadra seconda classificata:
« Complimenti al Treviso, una grandissima squadra. Noi abbiamo provato a esprimere il nostro gioco e a competere fino alla fine, ma va dato merito agli avversari. I ragazzi sono stati splendidi, si sono meritati di essere qui e torniamo a casa felici per quanto vissuto. Per loro è stata un'esperienza importante e formativa ».
Le parole di Gianluca Cavalieri, allenatore Diavoli Rosa, squadra terza classificata:
« Anche oggi abbiamo voluto dare il massimo. Sono orgoglioso del percorso fatto, di quanto siamo riusciti a ottenere e di questi ragazzi, che continuano a crescere e a migliorarsi anno dopo anno » .
I premi individuali
MVP: Tommaso Mazzon (Volley Treviso)
Miglior palleggiatore: Giovanni Della Bella (Studio Fracassi Futura)
Miglior libero: Alessandro Valentini (Allianz Diavoli Rosa)
Miglior centrale: Nicolò Pellegrini (Allianz Diavoli Rosa)
Miglior attaccante: Arturo Grespan (Volley Treviso)
IL ROSTER CAMPIONE D’ITALIA
Volley Treviso: Stefano Ardizzon, Marco Bortoletto, Alessandro Pasini, Manuel Vilardi, Luca Menegazzo, Riccardo Filippi, Tommaso Mazzon, Marco Spera, Lorenzo Zanata, Alvise Memo, Benedetto Zanco, Arturo Grespan, Francesco Braga, Edoardo Pozzobon. Primo Allenatore: Simone Cappelletto; Secondo Allenatore: Leonardo Renosto.
I RISULTATI FINALI
Semifinali – sabato 6 giugno ore 17.00
Palasport Franco Poggetti: Studio Fracassi Futura – Colombo Genova 3-2 (22-25, 25-17, 12-25, 25-21, 15-13)
Palasport Ester ed Astrid Frontera: Allianz Diavoli Rosa – Volley Treviso 1-3 (25-23, 17-25, 22-25, 18-25)
Finale 3°-4° posto - domenica 7 giugno
Palasport Franco Poggetti: Colombo Genova – Diavoli Rosa 0-3 (8-25, 20-25, 21-25)
Finale 1°-2° posto - domenica 7 giugno
Palasport Franco Poggetti: Studio Fracassi Futura – Volley Treviso 0-3 (10-25, 20-25, 19-25)