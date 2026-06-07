Nations League, Italia sconfitta al tie-break dal Brasile dopo 39 vittorie consecutive

L'Italia si ferma al tie-break

Nel catino di Brasilia, la giovane Italia di Velasco si arrende al tie-break contro le verdeoro padrone di casa, dopo aver comunque sfiorato il quarantesimo successo di fila. Una partita trascorsa però tutta a rincorrere da parte delle campionesse in carica, che si erano ritrovate subito sotto di due set e 0-5 al terzo. Poi la rimonta guidata dalla panchina, fino a costringere la Seleçao al quinto set, prima di arrendersi per 15-12.

Antropova 'esperimento' da coltivare

Anche questa sera Antropova è risultata la miglior marcatrice azzurra con 18 punti, ma forse proprio stasera, contro una rivale di eccellenza, si è capito che l'esperimento non può ancora dirsi riuscito. Kate infatti maschera con le sue doti d'attacco innate le difficoltà che sta trovando nel nuovo ruolo di schiacciatrice, in particolare in ricezione. Velasco ne è consapevole però e deciderà se e quanto insistere. Lo scopriremo dal 17 giugno, quando inizierà la seconda fase della Volley Nations League 2026.