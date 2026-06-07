Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
domenica 7 giugno 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Nations League, Italia sconfitta al tie-break dal Brasile dopo 39 vittorie consecutive

Si chiude con tre successi ed un solo ko la prima fase di VNL per le ragazze di Velasco, che si arrendono alle padrone di casa solamente al quinto set
1 min
TagsNations LeagueItaliaVelasco

Dopo una serie ininterrotta di 39 vittorie consecutive, molte delle quali hanno rappresentato i recenti grandi successi della pallavolo italiana al femminile, si ferma la leggendaria serie delle Azzurre di Velasco, sconfitte al quinto set dal Brasile nell'ultimo incontro della prima fase di Nations League.

L'Italia si ferma al tie-break

Nel catino di Brasilia, la giovane Italia di Velasco si arrende al tie-break contro le verdeoro padrone di casa, dopo aver comunque sfiorato il quarantesimo successo di fila. Una partita trascorsa però tutta a rincorrere da parte delle campionesse in carica, che si erano ritrovate subito sotto di due set e 0-5 al terzo. Poi la rimonta guidata dalla panchina, fino a costringere la Seleçao al quinto set, prima di arrendersi per 15-12.

Antropova 'esperimento' da coltivare

Anche questa sera Antropova è risultata la miglior marcatrice azzurra con 18 punti, ma forse proprio stasera, contro una rivale di eccellenza, si è capito che l'esperimento non può ancora dirsi riuscito. Kate infatti maschera con le sue doti d'attacco innate le difficoltà che sta trovando nel nuovo ruolo di schiacciatrice, in particolare in ricezione. Velasco ne è consapevole però e deciderà se e quanto insistere. Lo scopriremo dal 17 giugno, quando inizierà la seconda fase della Volley Nations League 2026.

Acquista ora il tuo biglietto! Segui dal vivo la partita.
© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Volley

Da non perdere

Nations League, l'Italia di Velasco fa tre su treNations League: debutto vincente per l'Italia

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS