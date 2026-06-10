Dove vedere Italia-Francia Nations League volley maschile: orario, canali tv e streaming

Italia-Francia della Nations League volley maschile è una sfida nella sfida. Il ct De Giorgi affronta il suo vecchio compagno di nazionale Giani nel debutto attesissimo di questa sera (mercoledì 10 giugno) a Ottawa, in Canada. Gli Azzurri proveranno a cominciare nel migliore dei modi per sfatare una sorta di maledizione : questa manifestazione all’Italia è sempre rimasta indigesta sin dal 2018 e non è mai riuscita a vincerla (caso più unico che raro: assieme all’oro olimpico, è l’unica medaglia mancante alla collezione). Un anno fa gli azzurri cedettero in finale alla Polonia, cui ricambiarono il favore due mesi più tardi nella semifinale mondiale.

Come arriva l'Italia di De Giorgi

L’Italia che è sbarcata a Ottawa è ben diversa da quella che s’è confermata sul trono iridato a Manila: Giannelli, Romanò, Michieletto (ancora infortunato), Russo e Balaso si godono ancora un po’ di vacanza, così come Galassi, Sbertoli e Lavia (destinato a rientrare dopo lo stop forzato della scorsa estate), mentre Anzani ha chiuso con l’azzurro dopo l’ultimo trionfo. De Giorgi s’è affidato a una squadra giovane, con Mattia Bottolo promosso capitano e tra i pochi reduci del mondiale assieme a Rychlicki, Luca Porro, Sani, Gargiulo e Pace. Due i debuttanti assoluti (Pardo Mati e Mattia Orioli), ma in generale il gruppo è assai futuribile.

Orario e dove vedere Italia-Francia

La partita è in programma al TD Place Arena di Ottawa alle ore 22. Non è prevista alcuna copertura televisiva, ma il match verrà trasmesso in diretta streaming su Dazn e VBTV in abbonamento.