Italia-Francia diretta volley Nation League: segui il debutto della Nazionale di De Giorgi LIVE

L’esordio dell’Italia maschile nella Nations League di volley coincide subito con un confronto di grande fascino. Questa sera (mercoledì 10 giugno) a Ottawa, in Canada, il commissario tecnico Ferdinando De Giorgi ritroverà dall’altra parte della rete Andrea Giani, ex compagno di mille battaglie in azzurro e oggi alla guida della Francia . Per la Nazionale italiana l’obiettivo è partire con il piede giusto e provare finalmente a interrompere un lungo tabù. Dal debutto della competizione nel 2018, infatti, la Nations League è sempre sfuggita agli Azzurri, rappresentando una delle poche soddisfazioni ancora mancanti nel palmarès della selezione italiana, insieme all’oro olimpico. Dodici mesi fa l’Italia si arrese soltanto all’ultimo atto contro la Polonia, prendendosi però la rivincita poche settimane più tardi quando eliminò i polacchi in semifinale ai Mondiali. Si inizia alle ore 22.

22:40

Francia bene con Henno e Boyer: 9-9

Dopo il buon avvio azzurro, la Francia riesce a ricucire lo strappo e torna a contatto. Bottolo continua a essere protagonista tra pipe e attacchi da posto 4, mentre Mati trova fiducia con un bel primo tempo vincente. I transalpini però crescono con Henno e Boyer, che firmano il pareggio sul 9-9 al termine di una fase molto combattuta e ricca di scambi spettacolari.

22:34

Italia avanti 6-3

Ottimo avvio dell'Italia anche nel secondo set. Dopo il primo tempo di Gueye che aveva portato avanti la Francia, gli azzurri hanno risposto con grande aggressività a muro: prima Mati ha fermato l'attacco transalpino, poi Sanguinetti ha firmato un autentico monster block per il 4-2. La Francia resta in scia grazie a Clevenot, ma tra errori al servizio e un'invasione di Tizi-Oualou l'Italia mantiene il controllo delle operazioni e allunga sul 6-3. Bene così per i ragazzi di De Giorgi, che urla tanto a bordo campo con mille indicazioni.

22:29

Inizia il secondo set!

Si riparte con l'Italia avanti di un set.

22:26

Gli azzurri vincono il primo set: 25-19

L'Italia domina il finale del primo set e mette una seria ipoteca sul parziale grazie agli errori al servizio della Francia e a un grande muro di Luca Porro che vale il 22-16. Rychlicki continua a essere il punto di riferimento dell'attacco azzurro: prima mette in difficoltà la ricezione transalpina con una battuta insidiosa, poi chiude definitivamente i conti con l'attacco vincente dalla seconda linea. Gli azzurri si aggiudicano il primo set con il punteggio di 25-19, confermando le ottime sensazioni mostrate fin dalle prime battute del match.

22:21

Ancora time out Francia: 20-15

L'Italia allunga nel momento decisivo del set. Dopo alcuni errori al servizio da entrambe le parti e un'invasione a muro di Rychlicki che aveva riportato la Francia a -3, Bottolo piazza un ace pesantissimo che vale il 20-15 e costringe nuovamente i transalpini a fermare il gioco con un time-out. Gli azzurri sono ora a cinque punti dalla conquista del primo parziale.

22:19

Bene l'Italia: 17-13

L'Italia prova ad allungare nel primo set grazie a un Rychlicki incontenibile, protagonista con due attacchi consecutivi che spingono gli azzurri sul +4. Prima era stato Bottolo a firmare il sorpasso con un colpo intelligente sulle mani del muro, mentre Luca Porro aveva chiuso il primo scambio prolungato della partita. La Francia fatica a contenere l'attacco azzurro e De Giorgi vede i suoi salire sul 17-13, costringendo i transalpini al time-out.

22:14

Italia avanti di 1

Il set resta in perfetto equilibrio, con continui sorpassi e controsorpassi tra le due squadre. L'Italia si affida soprattutto a Rychlicki, già autore di cinque punti, e a Bottolo, efficace da posto 4, mentre la Francia risponde con Henno, Gueye e Boyer. Nessuna delle due formazioni riesce a prendere il largo e, dopo una lunga serie di cambi di leadership, gli azzurri restano avanti di misura sul 13-12.

22:09

Lotta su ogni pallone: 6-7

Dopo un avvio equilibrato, il primo set continua punto a punto. Rychlicki trova una potente diagonale da posto 2 per il 4-3 azzurro, ma la Francia reagisce immediatamente con il primo tempo di Iyegbekedo e un muro dello stesso centrale su Sanguinetti che vale il sorpasso. L'Italia resta agganciata grazie a una splendida combinazione tra i fratelli Porro, con Paolo che inventa un'alzata a una mano finalizzata dalla diagonale vincente di Luca. Nel momento migliore dei francesi arriva però il muro di Gueye sull'attacco da seconda linea di Rychlicki, prima che l'opposto azzurro si riscatti subito riportando i suoi a contatto. La Francia mantiene comunque un minimo vantaggio nelle prime fasi del set e conduce 7-6.

22:04

Italia-Francia 3-2

Avvio equilibrato tra Italia e Francia nel match d'esordio della Nations League 2026 a Ottawa. Gli azzurri partono con il mani out vincente di Bottolo, ma i campioni olimpici rispondono immediatamente con Boyer. Rychlicki firma il primo punto personale con un efficace pallonetto da posto 2, mentre Clevenot mantiene in scia i transalpini. Dopo i primi scambi è l'Italia a mettere il naso avanti sul 3-2 grazie all'errore al servizio di Gueye.

22:00

Suonano gli inni

Suonano gli inni a Ottawa. Poi si fa sul serio. Il via al match!

21:44

Le parole di coach De Giorgi

“C’è un bello spirito di squadra, perché questi ragazzi hanno messo al primo posto l’entusiasmo, il senso di appartenenza, l’attaccamento alla maglia e il coinvolgimento”, ha ammesso De Giorgi. “La VNL sviluppa la capacità di giocare anche quando non si è perfetti, avendo avuto poco tempo per lavorare assieme e in generale visti i ritmi incalzanti del programma, ma tutti avranno l’opportunità concreta di dimostrare il loro valore in campo e in contesti importanti come questo”.

21:28

Le fasi della Nations League

12 sfide totale in tre settimane: azzurri impegnati a Ottawa dal 10 al 15 giugno, a Lubiana dal 24 al 28, a Kansai dal 15 al 20 luglio Finali a Ningbo (Cina) dal 29 luglio al 2 agosto.

21:14

La nuova Italia di De Giorgi

L’Italia arrivata in Canada presenta un volto profondamente rinnovato rispetto alla squadra che lo scorso anno conquistò il titolo mondiale a Manila. Diversi protagonisti di quel successo non sono infatti presenti a Ottawa: Giannelli, Romanò, Michieletto (alle prese con un infortunio), Russo e Balaso stanno ancora usufruendo di un periodo di riposo, così come Galassi, Sbertoli e Lavia, pronto a tornare in azzurro dopo la lunga assenza della scorsa estate. Assente anche Anzani, che ha salutato la Nazionale dopo l’ultimo trionfo iridato. Per questa prima tappa di Nations League, Ferdinando De Giorgi ha scelto di puntare su un gruppo giovane e ricco di prospettive, affidando i gradi di capitano a Mattia Bottolo. Tra i pochi reduci della spedizione mondiale figurano Rychlicki, Luca Porro, Sani, Gargiulo e Pace.

21:00

L’Italia sfida la Francia

Il debutto dell’Italia nella competizione internazionale arriva subito con un test di altissimo livello. Mercoledì 10 giugno, sul parquet di Ottawa, la formazione allenata da Ferdinando De Giorgi sfiderà la Francia campione olimpica, inaugurando così la tappa canadese della Nations League. Un appuntamento importante che offrirà le prime risposte sul percorso e sulle ambizioni della rinnovata Nazionale azzurra.

Ottawa - Canada