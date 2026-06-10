Volley Box: il Presidente Manfredi lo ha illustrato al Coni

ROMA-La Seconda Giornata Nazionale dell’Impiantistica Sportiva, organizzata dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri con il patrocinio del Comitato Olimpico Italiano che si è svolta presso il Salone d’Onore del CONI a Roma, è stata l'occasione per un proficuo confronto sui cambiamenti normativi, progettuali e strategici che stanno interessando il sistema dell’impiantistica sportiva italiana, con particolare attenzione ai temi della sostenibilità, della rigenerazione urbana e dello sviluppo territoriale.



Tra i relatori della giornata anche il presidente della Federazione Italiana Pallavolo Giuseppe Manfredi, intervenuto nel corso dei lavori per presentare Volley Box, il progetto promosso dalla FIPAV che punta a favorire la diffusione della pratica sportiva attraverso strutture moderne, sostenibili e facilmente integrabili nei contesti urbani e territoriali.



Nel suo intervento, Manfredi ha evidenziato il valore strategico di Volley Box come modello innovativo capace di coniugare accessibilità, inclusione e sviluppo della cultura sportiva, offrendo alle comunità nuovi spazi dedicati alla pallavolo e alle attività sportive.



A entrare nel dettaglio sugli aspetti progettuali e realizzativi dell’iniziativa è stato l’ingegner Elio Sannicandro, direttore di Asset Puglia, che ha illustrato nel dettaglio il progetto tecnico di VolleyBox, soffermandosi sulle caratteristiche strutturali, sulle soluzioni adottate in termini di sostenibilità e sulla capacità del modello di adattarsi alle diverse esigenze dei territori.



La presenza della FIPAV alla Giornata Nazionale dell’Impiantistica Sportiva conferma l’attenzione verso l’innovazione infrastrutturale e la promozione di progetti in grado di contribuire alla crescita del movimento pallavolistico nel suo complesso.