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Volley Box: il Presidente Manfredi lo ha illustrato al Coni

Volley Box: il Presidente Manfredi lo ha illustrato al Coni

Nel contesto della seconda Giornata Nazionale dell’Impiantistica Sportiva, organizzata dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri, il numero 1 della Fipav ha presentato il progetto promosso dalla FIPAV che punta a favorire la diffusione della pratica sportiva attraverso strutture moderne
2 min
TagsManfrediconivolley box

ROMA-La Seconda Giornata Nazionale dell’Impiantistica Sportiva, organizzata dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri con il patrocinio del Comitato Olimpico Italiano che si è svolta presso il Salone d’Onore del CONI a Roma, è stata l'occasione per un proficuo confronto sui cambiamenti normativi, progettuali e strategici che stanno interessando il sistema dell’impiantistica sportiva italiana, con particolare attenzione ai temi della sostenibilità, della rigenerazione urbana e dello sviluppo territoriale.

Tra i relatori della giornata anche il presidente della Federazione Italiana Pallavolo Giuseppe Manfredi, intervenuto nel corso dei lavori per presentare Volley Box, il progetto promosso dalla FIPAV che punta a favorire la diffusione della pratica sportiva attraverso strutture moderne, sostenibili e facilmente integrabili nei contesti urbani e territoriali.

Nel suo intervento, Manfredi ha evidenziato il valore strategico di Volley Box come modello innovativo capace di coniugare accessibilità, inclusione e sviluppo della cultura sportiva, offrendo alle comunità nuovi spazi dedicati alla pallavolo e alle attività sportive.

A entrare nel dettaglio sugli aspetti progettuali e realizzativi dell’iniziativa è stato l’ingegner Elio Sannicandro, direttore di Asset Puglia, che ha illustrato nel dettaglio il progetto tecnico di VolleyBox, soffermandosi sulle caratteristiche strutturali, sulle soluzioni adottate in termini di sostenibilità e sulla capacità del modello di adattarsi alle diverse esigenze dei territori.

La presenza della FIPAV alla Giornata Nazionale dell’Impiantistica Sportiva conferma l’attenzione verso l’innovazione infrastrutturale e la promozione di progetti in grado di contribuire alla crescita del movimento pallavolistico nel suo complesso. 

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