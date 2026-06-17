Dove vedere in tv e streaming Italia-Repubblica Ceca di Nations League volley femminile

Nonostante la sconfitta al tie-break con il Brasile nell’ultima gara della prima week, la partenza dell'Italia nella Volley Nations League 2026 è da ritenersi soddisfacente. Con una formazione largamente rinnovata, con l’utilizzo “sperimentale” di Antropova in posto 4, la squadra di Julio Velasco dopo 4 match disputati ha collezionato 3 vittorie con un bottino di 10 punti all’attivo, alle spalle soltanto delle due prime della classe uniche imbattute: Brasile e Giappone. Dopo aver salutato il sudamerica e trascorso pochi giorni in Italia (con un minimo di riposo) l’Italia ha raggiunto le Filippine dove oggi (mercoledì 17 giugno) esordirà nella seconda settimana di gare a Pasig City (Manila) contro la Repubblica Ceca , che a sorpresa dopo 4 gare è alla pari dell’Italia nel quintetto che insegue le capoclassifica.

Come arriva l'Italia di Velasco

Rispettando la programmazione stilata a inizio primavera, Velasco ha reinserito in organico una sola delle titolari campionesse olimpiche e mondiali, le altre dovrebbero far il loro ritorno in squadra nel momento più delicato della VNL. Parliamo di Sarah Fahr, che affiancherà Stella Nervini, altra “reduce” come titolare iridata (ma di quel gruppo sono in 6 aggiungendo Antropova, Fersino, Cambi e Omoruyi). La centrale dell’Imoco è una colonna della squadra che ha dominato la scena nelle ultime due annate e porterà ulteriore qualità sottorete in attacco e a muro, in quel reparto dei centrali, che, seppur rivoluzionato, è stato una piacevole sorpresa con il terzetto: Nwakalor, Manfredini e Meli.

A che ora e dove gioca l'Italia

La sfida tra Italia e Repubblica Ceca di oggi è in programma alle ore 10 del mattino italiano. Non sarà trasmessa in tv ma la diretta streaming verrà mandata in onda su Dazn e VBTV.