Nations League volley femminile, Italia-Serbia: orario e dove vederla in tv e streaming

L’Italia di Julio Velasco è tornata a vincere. Con una prova convincente ha iniziato la seconda serie di gare della sua Nations League con un secco 3-0 (25-18; 25-21; 25-22) a spese della Repubblica Ceca. Il ct ha ammesso: "Cresciamo vincendo e questo non è affatto scontato". Oggi (giovedì 18 giugno) le Azzurre tornano in campo per un test significativo contro la Serbia, che è senza Boskovic , ma può contare sulle altre titolari (c’è stata la sostituzione di Alessandra Uzelac con Vanja Ivanovic). Ieri Aleksic e compagne hanno costretto il Giappone capolista al quinto set, non sfruttando alcune occasioni di vincere avute nel quarto.

Le parole di Velasco prima della Serbia

"Stiamo facendo un po’ di cambi e anche questo non è semplice per le ragazze, ma dobbiamo testare diverse soluzioni e quindi va benissimo faticare a volte, sbagliare e addirittura soffrire quando ci sono così tante novità in campo. Però questo 3-0 ci va benissimo perché è un risultato pieno e soprattutto vale molto in ottica Finals. Ci confermiamo capaci di uscire dai momenti no: questa è una buona caratteristica che oramai abbiamo acquisito. Facciamo degli errori, ma stiamo sempre più dimostrando una tenuta mentale di cui sono molto contento", ha dichiarato Velasco dopo la vittoria sulla Repubblica Ceca.

Dove vedere Italia-Serbia Nations League volley

L'Italia dunque scenderà in campo oggi a Pusag City (Filippine) per la sfida contro la Serbia. In palio c'è la corsa verso un posto alle Final Eight. La gara comincerà alle ore 14 italiane e non avrà copertura televisiva. Sarà invece trasmessa in diretta su streaming su Dazn e VBTV.