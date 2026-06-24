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Dove vedere Italia-Bulgaria Nations League volley: orario, canali tv e streaming© FOTO FIORENZO GALBIATI

Dove vedere Italia-Bulgaria Nations League volley: orario, canali tv e streaming

La Nazionale di De Giorgi è pronta a replicare la sfida ai bulgari a distanza di nove mesi dalla finale mondiale
2 min
TagsVolleyItalia

A distanza di nove mesi dalla finale mondiale tornano a sfidarsi l’Italia di Ferdinando De Giorgi e la Bulgaria di Gianlorenzo Blengini. In palio non c‘è una medaglia d’oro, ma un successo spianerebbe la strada verso le Finals della Nations League di volley maschile. L'appuntamento è per oggi, mercoledì 24 giugno, a Lubiana, in Slovenia. Con tre bei successi in classifica (contro Germania, Turchia e Stati Uniti) la squadra azzurra cerca in questa difficile pool (in cui dovrà confrontarsi anche con Ucraina, Brasile e i padroni di casa) una conferma di quanto buono ha mostrato ad Ottawa.

Le novità dell'Italia

Quattro i volti nuovi rispetto all’organico della prima settimana: Daniele Lavia, che torna a vestire l’azzurro dopo l’infortunio della scorsa estate e lo fa con la fascia di capitano; il fresco sposo Riccardo Sbertoli; Lorenzo Cortesia, uno dei protagonisti della brillante stagione di Verona, e Gianluca Galassi che, superate le conosciute ptoblmatiche di salute, vuole tornare a far parlare di sé sul campo: "Mi unisco alla squadra in questa seconda tappa di VNL con sensazioni molto positive", ha detto.

Dove vedere Italia-Bulgaria in tv e streaming

Il match tra Italia e Bulgaria è in programma oggi alla Arena Stozice di Lubiana con inizio alle ore 13. Non è prevista la diretta tivù, ma la gara sarà trasmessa live in streaming su Dazn e su VBTV tramite abbonamento.

Acquista ora il tuo biglietto! Segui dal vivo la partita.
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