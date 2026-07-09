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giovedì 9 luglio 2026
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Manfredi esclusivo: “Al volley la medaglia degli impianti. Velasco e De Giorgi? Hanno problemi di abbondanza”

Manfredi esclusivo: “Al volley la medaglia degli impianti. Velasco e De Giorgi? Hanno problemi di abbondanza”

Aspettando VNL ed Europei il n.1 Fipav guarda avanti, alla funzione sociale delle vittorie: "Con Volleybox vogliamo realizzare oltre 30 mini palazzetti in tutta Italia"
Pasquale Di Santillo
1 min
TagsVolley

Vincere e guardare avanti. Vincere, portare utili alla Federazione e reinvestirli per club, società e giovani. Ancora, vincere e pensare al futuro, a rispondere alla domanda di sport realizzando impianti sostenibili cercando di sfruttare la creatività e limitare la burocrazia. Giuseppe Manfredi, 73 anni da Alberobello, da 5 presidente della Federazione pallavolo ha smesso di contare le medaglie che lo hanno reso il più vincente di

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