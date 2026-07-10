Fipav e Pgs insieme per promuovere il volley

ROMA- PGS e FIPAV hanno siglato oggi una convenzione per promuovere la pallavolo come esperienza educativa, inclusiva e accessibile, capace di generare partecipazione e crescita dell’intero movimento. L'intesa naugura un percorso di collaborazione finalizzato a favorire e cioordinare in modo organico la pratica della disciplina sul territorio, nella convinzione che il dialogo tra le due realtà rappresenti una leva importante per contribuire allo sviluppo complessivo del sistema pallavolistico italiano. Oltre alla promozione congiunta di eventi e iniziative, la convenzione mira a rafforzare le sinergie tra le rispettive strutture territoriali, mettendo in rete competenze, esperienze e progettualità per sviluppare una collaborazione strutturata e continuativa nei diversi ambiti di comune interesse.

Le parole del presidente del PGS Ciro Bisogno

« Con questa convenzione poniamo in relazione l’eccellenza organizzativa e tecnica della FIPAV con il patrimonio educativo, associativo e territoriale delle PGS. È un incontro tra esperienze diverse ma profondamente complementari, che può generare nuove opportunità per i nostri territori e, soprattutto, per i giovani. Vogliamo aiutare le nostre realtà territoriali a costruire percorsi più solidi, capaci di unire competenza tecnica e attenzione educativa. L’obiettivo è che ogni ragazza e ogni ragazzo possano trovare nel volley un’occasione concreta per mettersi in gioco, sentirsi parte di una squadra e crescere all’interno di una comunità ».

Le parole del presidente della Federazione Italiana Pallavolo, Giuseppe Manfredi

« Questa collaborazione rappresenta un passo importante per rafforzare il lavoro che FIPAV e PGS svolgono quotidianamente sui territori. Condividiamo la stessa idea di sport come strumento di crescita, inclusione e formazione delle nuove generazioni. La sinergia tra le nostre organizzazioni consentirà di valorizzare ancora di più il patrimonio di società, tecnici e dirigenti che ogni giorno operano con passione nelle comunità locali. Lavorando insieme potremo offrire maggiori opportunità ai giovani, favorire una pratica sportiva sempre più diffusa e contribuire in maniera concreta allo sviluppo dell'intero movimento pallavolistico italiano ».