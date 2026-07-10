Castenovo Monti, il nuovo Palasport per lo sviluppo del volley

CASTELNOVO MONTI (REGGIO EMILIA)- Una partecipazione molto sentita ha accompagnato la serata "L'Appennino che cresce – Il contributo dello sport alla valorizzazione della montagna", svoltasi a Castelnovo Monti, un momento di incontro e confronto tra istituzioni, la Federazione Italiana Pallavolo e la comunità locale dedicato alle opportunità che i grandi eventi sportivi possono generare per il territorio e ai primi riscontri dall’apertura del nuovo Palasport Giorgio Guidetti.

L'appuntamento ha visto gli interventi del coordinatore delle politiche sportive della Regione Emilia-Romagna Giammaria Manghi, del sindaco di Castelnovo Monti e presidente dell'Unione Montana Emanuele Ferrari, del vicepresidente nazionale Fipav Massimo Sala, della commissaria tecnica della Nazionale Under 17 femminile Monica Cresta, del commissario tecnico della Nazionale brasiliana Undel 17 Marcelo Freitas (con le ragazze delle due squadre ad assistere sugli spalti), oltre ai referenti di SG Plus Sport Advisor, in particolare il Roberto Lamborghini che ha presentato uno studio dedicato alle ricadute economiche e turistiche delle attività federali in Appennino a seguito dell’apertura del nuovo Palasport.

Numeri che fotografano un fenomeno ormai consolidato. Negli ultimi tre anni i ritiri della Federazione Italiana Pallavolo hanno infatti generato circa 5.000 pernottamenti a Castelnovo Monti da parte dei soli atleti. Guardando invece all'estate 2026, con la presenza delle Nazionali giovanili di Italia, Brasile e Polonia, il territorio ospiterà 96 giorni di attività, oltre 300 persone coinvolte tra atleti e staff e 3.055 presenze alberghiere riferite alle delegazioni sportive, alle quali si aggiungono oltre 500 pernottamenti riconducibili a dirigenti, accompagnatori, tecnici e altre figure legate agli eventi.

Secondo le stime illustrate durante la serata, considerando anche le presenze di familiari, pubblico e accompagnatori, l'indotto diretto generato sul territorio supera i 400 mila euro in questi mesi, confermando come il turismo sportivo rappresenti una leva concreta di sviluppo economico per l'Appennino.

Un risultato che, come è stato sottolineato nel corso dell'incontro, è stato reso possibile dalla collaborazione tra istituzioni, federazioni sportive, associazionismo e realtà locali, oltre che dalla realizzazione del nuovo Palasport Giorgio Guidetti, struttura che sta già attirando manifestazioni di livello nazionale e internazionale.

Le parole del coordinatore delle politiche sportive della Regione Emilia-Romagna Giammaria Manghi

« In poche settimane il nuovo Palasport di Castelnovo Monti sta già mostrando ricadute importanti. Il rapporto con una federazione prestigiosa come la Fipav, che ha deciso di concentrare qui i ritiri delle Nazionali giovanili portando oltre tremila pernottamenti, dà una forte spinta al percorso che lega sport e turismo sportivo in montagna. Ogni giorno si aprono nuove possibilità e arrivano nuove proposte di collaborazioni e permanenze sul territorio. Questa struttura rappresenta un unicum per caratteristiche, livello tecnologico, attenzione all'inclusione e qualità complessiva ».

Le parole del sindaco Emanuele Ferrari

« L'idea di base è che lo sport, e in particolare lo sport inclusivo, sia una leva forte di sviluppo del territorio. La collaborazione con Fipav ci colloca su una dimensione nazionale e internazionale, grazie anche alla presenza in Appennino delle Nazionali brasiliana e polacca. Essere inoltre sede del Centro Federale della Federazione Sport Sordi Italia dimostra come il territorio possa crescere ulteriormente attraverso le relazioni, la capacità di accoglienza e un modello cooperativo consolidato, nel quale anche le società sportive locali sono protagoniste, come dimostra ad esempio il lavoro della Polisportiva Quadrifoglio ».

Le parole del vicepresidente nazionale della Fipav Massimo Sala

« Per noi Castelnovo è un ritorno. Ci eravamo già trovati bene nelle precedenti esperienze, tanto da scegliere di portare qui il nostro futuro, rappresentato dalle Nazionali giovanili. Oggi possiamo contare anche su una struttura straordinaria, inserita in un contesto ambientale ideale che ci permette di preparare al meglio i nostri appuntamenti internazionali ».



Anche Monica Cresta e Marcelo Freitas hanno espresso profonda soddisfazione e gratitudine per l’accoglienza del paese e il livello del Palasport in cui svolgono gli allenamenti e le amichevoli di preparazione agli eventi internazionali. A chiudere l’evento è stata l’apertura di una forma di Parmigiano Reggiano (sponsor delle nazionali Fipav) della Latteria sociale del Fornacione di Felina, a cura del casaro Michele Francia. La serata ha così confermato come il progetto avviato a Castelnovo Monti Paese per lo Sport stia andando ben oltre la sola dimensione sportiva, diventando un esempio, una “case history” come ha detto Manghi, su come investimenti, collaborazione istituzionale e qualità dell'accoglienza possano trasformare lo sport in un volano di crescita economica, turistica e sociale per l'intero Appennino reggiano.