Volley Mercato: Stefano Ferri è l'opposto di Gioia del Colle

GIOIA DEL COLLE (BARI) -La JoyVolley Gioia del Colle ha ingaggiato Stefano Ferri, opposto classe 2000, nato a Pesaro il 2 settembre, alto 200 centimetri. Nel corso della sua carriera ha costruito un percorso importante tra Serie A2 e Serie A3, collezionando oltre 210 presenze nei campionati di Lega e realizzando quasi 1.500 punti complessivi.

LA CARRIERA

Cresciuto nel progetto federale del Club Italia, Ferri muove i primi passi tra Serie B2 e Serie B nella stagione 2015/2016, esordendo già nello stesso anno in Serie A2 con il Club Italia Roma. Dopo un’altra stagione in maglia azzurra, nel 2017/2018, prosegue il proprio percorso di crescita a Potenza Picena, dove disputa il campionato di Serie A2 nella stagione 2018/2019.

Nel 2019/2020 approda alla GoldenPlast Civitanova, in Serie A3, prima di vivere un biennio con la Med Store Macerata, contribuendo alla crescita del club marchigiano nelle stagioni 2020/2021 e 2021/2022. Successivamente veste la maglia della Vigilar Fano nel campionato di Serie A3 2022/2023, confermandosi tra gli opposti più affidabili della categoria.

Nella stagione 2023/2024 torna in Serie A2 con la Consoli Sferc Brescia, con cui conquista la Coppa Italia di A2 e la Supercoppa di categoria, arricchendo il proprio palmarès. L’anno successivo rientra a Macerata, sempre in Serie A2, prima dell’approdo alla Gaia Energy Napoli per la stagione 2025/2026.

Nel suo palmarès figurano inoltre la vittoria della Junior League con la Cucine Lube Civitanova nella stagione 2018/2019, oltre ai successi in Coppa Italia A2 e Supercoppa A2 conquistati con Brescia nel 2023/2024.

Le parole di Stefano Ferri

« Sono molto felice di entrare a far parte della famiglia JoyVolley Gioia del Colle e di iniziare questa nuova avventura. Ho trovato una società con un progetto ambizioso e sono entusiasta di poter dare il mio contributo. Ci aspetta un campionato impegnativo, ma sono convinto che, con il lavoro quotidiano e lo spirito di squadra, potremo affrontarlo nel migliore dei modi. Colgo l’occasione anche per salutare la Gradinata 3M. Da avversario ho avuto modo di conoscere il calore e la passione con cui sostiene la squadra, e non vedo l’ora di poter vivere quell’entusiasmo dalla parte giusta del campo. Ci vediamo presto al palazzetto. Forza Gioia! ».

Le parole del presidente Gianni D’Elia

« Siamo molto contenti di accogliere Stefano a Gioia del Colle, un giocatore che conosce i campionati di Lega e sa perfettamente cosa serve nel quotidiano per vincere avendo alle spalle esperienze in squadre vincenti. Abbiamo conosciuto Stefano da avversario e ora, finalmente, avremo la possibilità di averlo nel nostro roster ».